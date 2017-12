Horoskopi për ditën e sotme, e diel 31 Dhjetor

Dashi-Gjate kësaj dite jeta juaj sentimentale do përmirësohet jashtë mase. Marrëdhënia me partnerin do jete me e ngrohte dhe emocionet me te fuqishme. Beqaret nga ana tjetër nuk duhet te lënë t’iu ike asnjë mundësi për takim. Sot mund te jete dite vendimtare për ta. Financat do jene me te mira, por kjo nuk do te thotë qe mund te shpenzoni sa te doni.

Demi-Dite e paqëndrueshme dhe e mbushur me mosmarrëveshje te mëdha kjo për te dashuruarit. Nuk do pranoni ne asnjë moment te bëni lëshime dhe kjo do iu stresoje mjaft. Beqaret do ke e disa takime, por nuk do binden shume nga personat qe do kenë afër. Mos u nxitoni, ka kohe për gjithçka. Sektori i financave do ketë zhvillime pozitive. Përfitoni sa te mundni!

Binjakët-Ata qe janë ne një lidhje do kalojnë një dite përgjithësisht te qete e pa probleme. Dëgjojeni zemrën tuaj, por edhe atë te partnerit. Nëse deri me sot keni qene një zemër e vetmuar, gjithçka do marre një tjetër drejtim. Një person mjaft serioz do iu beje një propozim impresionues. Financat do jene goxha te mira, prandaj përfitoni për te kryer ndonjë shpenzim.

Gaforrja-Zemra juaj do ndihet me se miri gjate kësaj dite. Nëse keni shume kohe qe jeni bashke me partnerin, ka gjasa te merrni një vendim mjaft te rëndësishëm i cili do ua ndryshoje rrjedhën e jetës. Beqaret do ndodhen ne te njëjtën situate edhe pse nuk do ndalen se kërkuari. Ne planin financiar do keni fat dhe do arrini ta përmirësoni mjaft këtë sektor.

Luani-Jo çdo gjë do shkoje ashtu si ju e kishit menduar ne jetën sentimentale, megjithatë as probleme shume te mëdha nuk priten. Respektojini rregullat qe keni vendosur prej kohesh me partnerin. Beqaret duhet te ndërmarrin iniciativa dhe te pranojnë ftesat qe do iu bëhen. Paratë do jene te qëndrueshme dhe aspak problematike, mos u shqetësoni.

Virgjerësha-Marsi do ndikoje pozitivisht ne jetën tuaj ne çift sot dhe do iu afroje jashtë mase me personin qe keni ne krah. Edhe ai do tregohet me tolerant dhe do ua fale disa gabime qe keni bere. Beqaret do e adhurojnë lirinë qe kane dhe nuk do kërkojnë te krijojnë një lidhje edhe pse mundësitë do jene te shumta. Situata financiare do konsolidohet se tepërmi.

Peshorja-Klima yjore nuk do jete aspak e favorshme për dashurinë e çifteve sot dhe mosmarrëveshjet do jene te pafundme. Mundohuni te hapni rruge dhe te tregoheni paksa me te kuptueshëm. Beqaret do vazhdojnë te jene ne kërkim edhe pse nuk do kenë shume fat. Ne planin financiar mos ndërmerrni iniciativa dhe te bëni investime sepse nuk është ende momenti i duhur.

Akrepi-Sot nuk do keni për çfarë te qaheni ne planin sentimental sepse gjithçka do shkoje me se miri. Partneri do iu beje një surprize te madhe dhe zemra juaj do rrahe shume fort. Beqaret do jene te paqëndrueshëm për ato qe ndiejnë dhe ende do jene me te njëjtin status. Dite e trazuar dhe e turbullt për financat. Mos kryeni shpenzime me shume sesa ua mban xhepi.

Shigjetari-Mundohuni t’i shprehni me tepër ato qe ndjeni sot nëse doni qe marrëdhënia ne çift te jete me e ngrohte. Edhe ata qe kane pasur mosmarrëveshje mund ta përmirësojnë situatën me pak mirëkuptim. Beqaret do kalojnë një dite si gjithë te tjerat dhe pa gabime. Ne planin financiar do mund te kryeni edhe transaksione edhe investime sepse situata do jete goxha e mire.

Bricjapi-Perspektivat për jetën sentimentale te çifteve janë te mira gjate kësaj dite. Do e largoni rutinën dhe do mundoheni ta bëni ambientim me te ngrohte e romantik. Beqaret nuk duhet te nxitohen për asgjë sepse do pendohen shume shpejt. Financat do jene shume te paqëndrueshme. Beni kujdes me çdo hap qe do hidhni sepse mund te keni probleme serioze me pas.

Ujori-Ka gjasa qe te përballeni me zhgënjime te shumta sot ne jetën tuaj ne çift dhe kjo do iu mërzitë jashtë mase. Kështu ndodh kur e idealizoni me tepër sesa duhet atë qe keni ne krah. Beqaret do jene me humor te mire dhe do dalin neper takime. Edhe financat do jene me te mira se kohet e fundit, por kjo nuk do te thotë qe ju te shpenzoni me sy mbyllur.

Peshqit-Nuk do e duroni dot rutinën e jetës suaj ne çift dhe do bëni çmos qe ta ndryshoni sa me pare atë. Yjet do jene ne anën tuaj dhe do iu mbështesin fort. Beqaret do takojnë persona te rrezikshëm me te cilët nuk duhet te krijojnë kurrsesi lidhje. Ne planin financiar duhet sa me shume maturi dhe kujdes. Gabimi me i vogël mund t’iu kushtoje shtrenjtë.