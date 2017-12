Horoskopi për ditën e sotme, e enjte 14 Dhjetor 2017

Dashi

Dita e sotme do jetë shumë e favorshme për dashurinë. Pjesa më madhe e çifteve do përjetojnë momente të këndshme dhe bashkëpunimi do arrijë majat. Beqarët do jenë më e entuziastë dhe do tregohen të hapur ndaj çdo takimi. Në planin financiar do filloni të beni pak ekonomi sot dhe do i ulni shpenzimet.

Demi

Qetësia do të pushtojë lidhjen tuaj. Është më mirë kështu sesa të keni një ditë pasionante dhe në mbrëmje të debatoni ashpër. Shijojeni dhe flisni sa më shumë të mundni me partnerin/en. Beqarët do kenë takime me persona interesantë. Në përgjithësi situata financiare do jetë e mirë nëse tregoheni të matur me shpenzimet.

Binjakët

Do keni mosmarrëveshje me partnerin/en gjatë kesaj dite dhe nuk do ia kaloni mirë. Nuk do jeni të gatshëm të bëni as lëshime dhe nuk do tregoheni tolerantë. Beqarët do kenë mundësi shumë të mira për të krijuar një lidhje. Mos i humbni sepse do pendoheni. Shmangni sot peballjen me probleme financiare delikate.

Gaforrja

Yjet do iu japin mundësinë sot t’i tregoni gjitha dashurinë partnerit/es tuaj. Do kujdeseni shumë për të dhe ai/ajo do ndihet më së miri. Do kaloni edhe momente mjaft romantike. Për ju beqarë, dashuria do jetë në plan të parë. Do keni mundësi shumë të mira për të krijuar lidhje. Financat do jenë të mbrojtura.

Luani

Venusi do të influencojë sektorin tuaj të dashurisë. Sensualiteti juaj do të rizgjohet dhe do jeni edhe më joshës. Do ndiheni të lumtur pranë atij/asaj që keni në krah kështu që përfitoni sa më shumë nga shoqëria e tij/saj. Beqarët duhet të tregohen realistë dhe të mos i marrin deshirat si realitet. Në planin financiar do merrni iniciativa për të permiresuar buxhetin.

Virgjëresha

Ka mundësi të jeni pak nostalgjikë në jetën tuaj në çift sot. Mundohuni të jetoni të tashmen pa menduar asgjë tjetër. Vetëm kështu do kaloni një ditë të mirë. Tregohuni edhe pak më tolerantë. Për beqarët do të favorizohen dashuritë pasionante. Do ketë pëlqime reciproke. Hiqni dorë nga shpenzimet e tejskajshme.

Peshorja

Beqarët do jenë më të privilegjuarit sot. Do keni një takim shumë interesant të cilin nuk duhet ta neglizhoni në asnjë mënyrë. Përsa iu përket çifteve, ndjenjat do jenë të thella dhe do afrohen më shumë me partnerin/en. Do i rregulloni të gjitha problemet që iu kishin dalë para. Rekomandohet më tepër maturi dhe kujdes me financat sot.

Akrepi

Gjatë kësaj dite do bëni projekte të përbashkëta në çift dhe komunikimi do jetë shumë i mirë. Mos hezitoni të flisni as për tema paksa delikate, por që duan një zgjidhje. Beqarët do kenë një takim të veçante atje ku më pak e presin. Do shpenzoni pa menduar sot dhe do harroni se buxheti e ka një fund.

Shigjetari

Jeta në çift nuk do jetë shumë e mirë sot për shkak të pozicionimit të keq të Uranit. Nuk do zgjidhni dot as momentin e duhur për të diskutuar, prandaj do lindin debate. Nëse jeni ende vetë, planetët mund të sjellin takime të rëndësishme. Përfitoni sa më shumë. Me financat do i keni punët mirë. Mos hezitoni të bëni investime.

Bricjapi

Do ndërtoni një marrëdhenie të ngrohtë sot në jetën tuaj në çift. Dita do jetë mjaft pozitivë dhe do i merrni gjërat me optimizëm. Edhe për beqarët do jetë ditë e favorshme. Do keni takime me shumicë dhe ka mundësi të takoni personin e ëndrrave. Mos e humbni këtë mundësi! Do e lini pas dore sektorin e financave dhe do keni disa tronditje.

Ujori

Tregohuni të moderuar me kërkesat në jetën në çift. Gjithçka do shkojë më mirë nëse tregoheni më të kuptueshëm dhe më të hapur. Beqarët nuk duhet të krijojnë asnjë lidhje me dikë që kanë në punë. Do keni probleme më vonë dhe mund të lëndoheni mjaft. Kujdes! Në planin financiar nuk do keni probleme të medha.

Peshqit

Me Marsin e pozicionuar keq në jetën tuaj në çift, do e keni të vështirë të mos bëni skena xhelozie. Kujdes sepse një sjellje e tillë mund ta përkeqësojë lidhjen tuaj. Kontrolloni veten! Jeta e beqarëve do fillojë të ndryshoje. Do iu pëlqejë shumë dikush që do e njihni sot. Me financat tregohuni të matur. Mos u tregoni impulsivë me shpenzimet.