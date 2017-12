Horoskopi për ditën e sotme, e hënë 11 Dhjetor 2017

Dashi

Do futeni ne një faze te re sot ne jetën tuaj ne çift. Marrëdhënia me partnerin do ketë goxha përmirësime. Mundohuni te përfitoni sa te mundni! Për beqaret dita do jete mjaft e favorshme dhe e mbushur me premtime. Do jete gabim i pafalshëm nëse ju nuk përfitoni deri ne maksimum. Do bëni investime te mira te cilat do ua rritin te ardhurat. Do zgjidhni edhe një problem.

Demi

Nëse jeni ne çift partneri do iu surprizoje dhe do ua ndryshoje tërësisht jetën. Ndihmojeni edhe ju me imagjinatën tuaj. Me ne fund do shpëtoni nga rutina! Beqaret do jene ne kërkim te emocioneve te forta dhe drithëruese, por kur t’iu jepet rasti do e keni te vështirë te angazhoheni. Sektori i financave nuk do jete shume i mire por ka mundësi te merrni një kompensim nga një pune e bere

Binjakët

Mos mendoni se jeta juaj ne çift është e shkëlqyer dhe asgjë nuk mund ta prishe ambientin e krijuar. Tregohuni pak me dyshues dhe do e shihni qe gjerat do shkojnë me mire. Nëse jeni vete, do futeni ne një etape te re me perspektiva te reja. Venusi do iu beje me tërheqës dhe joshës. Marsi do iu nxite te shmangni shpenzimet e mëdha. Nëse do iu duhet te bëni investime bëjini me kujdes.

Gaforrja

Për shkak se do flirtoni me shume sesa duhet me dike dhe partneri do iu shohë, do lindin mjaft debate. Kujdes sepse gjerat mund te shkojnë edhe me keq sesa mendoni. Beqaret do e kenë me te vështirë te ndërtojnë një lidhje gjate kësaj dite. Dielli do iu beje te keni një rritje te konsiderueshme te financave, por ju nuk do dini t’i mbani duke shpenzuar pa limit. Kujdes!

Luani

Urani do iu beje me te paduruar sot dhe me humor te keq. Beni kujdes, sepse me shume se kurrë duhet te vendosni bashkëpunimin me partnerin. Beqaret, shume te zënë me punën, familjen dhe aktivitete te tjera nuk do kenë fare energji dhe dëshirë për te filluar një romance. Probleme financiare nuk do keni dhe do e jetoni qetësisht këtë te hënë. Kujdes vetëm me shpenzimet.

Virgjëresha

Meqë asnjë planet nuk prek drejtpërdrejt lidhjen tuaj, pritet një përmirësim dhe ngrohje e ambientit. Do ndiheni me mire pranë atij qe doni. Disa do bëjnë çmos te largojnë edhe rutinën! Beqaret do kenë shume mundësi për takime dhe tek njeri prej tyre do takoni dashurinë e vërtetë. Përfitoni nga dita e sotme për te blere diçka qe iu ka pëlqyer. Financat do jene te mira.

Peshorja

Persë i përket dashurisë ne çift, ajo nuk do iu mungoje aspak. Partneri juaj do kujdeset mjaft për ju dhe do iu ledhatoje se tepërmi. Beqaret nga ana tjetër do jene paksa te ndikuar negativisht nga influenca e Plutonit. Gjithsesi mos i humbi shpresat sepse pas pak do linde serish dielli. Ekuilibri financiar rrezikon te tronditet mjaft nga Saturni. Mos u alarmoni por mundohuni t’i menaxhoni me mire ato.

Akrepi

Beqaret qe kërkojnë aventura do jene te favorizuar. Mjafton qe ju ta doni te bëni për vete dike dhe ai do shtrihet ne shtratin tuaj. Nëse jeni ne çift, kjo dite nuk do jete dhe aq e qete. Kujdes nga takimet qe do bëni sepse mund te tentoni edhe tradhtitë. Jupiteri do iu sjelle fat ne sektorin financiar dhe do bëni një riorganizim te buxhetit. Përfitoni se me shume nga kjo dite sepse nuk do jete çdo dite kështu.

Shigjetari

Ju qe keni një lidhje dhe ndiheni te lumtur për këtë, Plutoni do iu sjelle një fllad romantizmi. Nga ana tjetër, nëse marrëdhënia juaj me partnerin është nuk po shkon si duhet, mund te ketë edhe ndonjë ndarje. Beqaret duhet te përfitojnë nga mundësitë qe do iu jepen për te bere takime. Do njiheni me dike serioz por te mrekullueshëm. Mos jepni hua sepse do iu duhen shume paratë. Ruajini!

Bricjapi

Për shkak te mungesës se ndikimit te planetëve qe sillnin probleme ne jetën tuaj ne çift, pjesa me e madhe prej jush do kalojnë një dite te këndshme. Edhe nëse keni pasur probleme me komunikimin gjerat do te zgjidhen. Ju beqare qe po kërkoni me ngulm ndjenjat e forta do keni fat. Me financat do keni probleme, por pa pasoja te renda. Mundohuni te tregoheni me te matur me shpenzimet.

Ujori

Lumturi e garantuar ne çift sot. Ata qe kohet e fundit kane pasur zënka duhet te përfitojnë për t’u pajtuar. Ata qe janë lidhur rishtas do jene me te qete. Beqaret fale mbështetjes qe do iu japë Venusi do enden ne një det te ngrohte dashurie. Mos shkoni shume thelle qe tani sepse ka rrezik te mbyteni. Problemet financiare do te zgjidhen një nga një, por e keqja me e madhe është se ju shpenzoni tepër.

Peshqit

Mjedis i sotëm do jete mjaft i përshtatshëm për dashurinë e çifteve. Marrëdhënia me atë qe dashuroni do te përforcohet dhe ndjenjat do jene me te thella. Beqaret do e kuptojnë me mire se jeta është shume e bukur sepse do takojnë personin qe aq shume kishin ëndërruar. Nëse keni probleme me financat gjeni me pare arsyen qe me pas te merrni masat e duhura. Analizoni çdo gjë me kujdes!