Horoskopi për ditën e sotme, e hënë 25 Dhjetor 2017

Dashi-Pritet një ditë Krishtlindjesh shumë e bukur, plotë ngrohtësi dhe dashuri. Në sajë të ndikimit të Venusit, intuita juaj do të jetë në maksimum dhe do të dini të menaxhoni çdo situatë. Mundohuni të ecni në të njëjtën rrugë që keni nisur, pasi në të kundërt do rrezikoni. Këshillohet që të argëtoheni me lojërat që do të organizoni me shoqërinë.

Demi-Marsi do të ketë një ndikim negativ gjatë kësaj dite tek të lindurit e kësaj shenje, duke e bërë ditën jo shumë të favorshme. Më e prekur do jetë fusha sentimentale, pasi mund të ketë rënie pasioni. Ndërkohë më të favorshme do të jenë raportet ndërpersonale, në sferën sociale si dhe për miqësi të reja.

Binjakët-Parashikohet një e hënë rutinë, ndonëse është Krishtlindje. Venusi dhe Dielli do ju ndihmojnë pjesërisht, por nuk do të jetë mjaftueshëm për ta bërë ditën pozitive. Shumë nga të lindurit e kësaj shenje do e gjejnë veten duke diskutuar lidhur me disa vendime që kanë marrë. Në raport me partnerin/en, duke dashur të shprehni ndjenjat, mos u sforconi shumë, pasi një vështrim i ëmbël i shoqëruar me një përkëdhelje, do të tregojë gjithçka.

Gaforrja-Nuk do të jetë një ditë aspak pozitive, si në fushën e ndjenjave dhe as në raportet në përgjithësi. Parashikohen vështirësi në dashuri, pikërisht në ditën e Krishtlindjeve. Nuk do të rezultoni aspak tërheqës! Mundohuni të paktën të vini në pah zgjuarsinë tuaj dhe të përballoni sa më mirë situatat problematike.

Luani-Nisja e ditës nuk do të jetë e keqe, por as shumë premtuese. Në fushën e ndjenjave do të keni mbështetjen pozitive të yjeve. Sa i takon miqësisë, pritet të përfshiheni në aktivitete zbavitëse dhe premtuese. Këshilla për ju: Evitoni ta trajtoni Krishtlindjen si një ditë të zakonshme, por mundohuni që ta shfrytëzoni sa më mirë atë.

Virgjëresha-Pritet një fillim jave më se normale, e cila do të marrë jetë nga atmosfera festive. Dita e festës do të jetë mjaft harmonike dhe argëtuese, duke u përfshirë plotësisht prej saj. Do të përhumbeni pas gatimeve dhe ushqimit dhe tavolina festive do të jetë plot argëtim.

Peshorja-Kjo e hënë do e ofrojë festën e Krishtlindjeve në një pjatë të argjendtë. Një ndikim i favorshëm i Hënës, do e përmirësojë shumë ditën. Megjithatë nuk përjashtohen kritika pa shije, të cilat do i përballoni me stil. Mundohuni që ta organizoni sa më mirë festën, me ata që ju di zemra. Ata që janë vetëm, mund të marrin një lajm që do ju lëvizë zemrën.

Akrepi-Dita e parë e javës duke qenë nën atmosferën e Krishtlindjeve, nuk do të jetë aspak e keqe. Nëse do të qëndroni brenda disa limiteve dita do të jetë shumë e mirë, sidomos në dashuri. Ata që janë vetëm, mund të marrin një lajm të mirë, i cili do të sjellë të reja. Një person afër jush, do ju afrohet dhe më shumë duke ju bërë që t’iu rrahë zemra.

Shigjetari-Nisja e kësaj të hëne, nuk do të jetë aspak e mirë, pasi do të përballeni me disa probleme, të cilat do të jenë të lidhura kryesisht me sferën e ndjenjave. Horoskopi i ditës së Krishtlindjeve, ju këshillon që të vlerësoni mirë personat me të cilët do të kaloni festën. Vetëm nëse jeni me njerëzit që doni, kjo ditë do të jetë fantastike.

Bricjapi-Dita di të jetë vërtetë “e nxehtë” sa i takon fushës së ndjenjave, pasi kjo e hënë sjell lajme të mira në dashuri. Përgatituni për të kaluar Krishtlindje fantastike me personin e zemrës, me dashurinë e familjes dhe të miqve të besuar. Edhe ata që festa i gjen vetëm, në këtë 25 dhjetor do të përjetojnë momente magjike dhe eksperienca për mos t’u harruar.

Ujori-Një ditë jo shumë premtuese, kryesisht në sferën e ndjenjave. Kjo periudhë do të sjellë lodhje fizike dhe morale, ndoshta e akumuluar prej ditësh. Kështu që këshillohet që të bëni vetëm gjërat e domosdoshme dhe të relaksoheni dhe argëtoheni. Nëse keni mundësi organizoni një udhëtim të shkurtër me partnerin/en.

Peshqit-Kjo fillim javë do të nisë shumë mirë, duke dhuruar një atmosferë të ngrohtë festive. Megjithatë partneri/ja nuk do të shfaqet shumë bashkëpunues. Ajo që këshillohet për ju është që të mos jepni shkak për xhelozi dhe të bëni aq sa mundeni dhe vetëm më të domosdoshmet.

