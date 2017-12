Horoskopi për ditën e sotme, e mërkurë 20 Dhjetor 2017

Dashi

Ka rrezik të ketë probleme serioze gjatë kësaj dite për të gjithë ata që janë në një lidhje. Mos flirtoni me persona të tjerë sepse do e lëndoni pa mase atë që keni në krah. Beqarët do kenë një takim gjatë ndonjë udhëtimi apo ndonjë vizite diku që do ju ngelë në mendje. Në planin financiar duhet të tregoheni të matur me shpenzimet.

Demi

Nëse lidhja juaj është e fortë, dita e sotme do kalojë për mrekulli. Do dilni më tepër me partnerin/en dhe do argëtoheni së bashku. Për ata që kanë pasur vështirësi gjërat nuk do shkojnë ashtu si duhet. Bëni kujdes! Beqarët do marrin propozime, por nuk duhet t’iu besojnë të gjithëve. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë.

Binjakët

Do keni shumë komplekse gjatë kësaj dite dhe partner/ja do e ketë të vështirë t’ua plotësojë dëshirat. Do bënit mirë të ndryshonit sjellje nëse doni të ndiheni mirë. Beqarët do kenë një nga ditët më me fat, gjatë së cilës mund të takojnë princin e tyre. Në planin financiar do keni rritje të menjëhershme të të ardhurave.

Gaforrja

Plutoni do jetë i pozicionuar mirë në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do e kaloni shumë shpejt fazën delikate në të cilën ndodheshit dhe do jeni më të qetë. Beqarët nuk do e dinë as vetë se çfarë duan dhe në këtë mënyrë do qëndrojnë ashtu si janë. Në planin financiar bëni kujdes të mos hidhni hapa të nxituara.

Luani

Do ketë zhvillime pozitive gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift kështu që përgatituni edhe për surpriza. Partneri/ja do bëjë gjithçka që ka në dorë në mënyrë që t’iu bëjë të lumtur. Beqarët duhet të maten mirë para se të bëjnë deklarata të forta dashurie. Mërkuri do jetë planeti që do favorizojë të ardhurat.

Virgjëresha

Nëse nuk bëni tolerime dhe nuk hapni rrugë në jetën tuaj në çift, situata mund të ndërlikohet jashtë mase sot. Ndikimi i yjeve nuk do jetë aspak në favorin tuaj. Beqarët do joshin pa fund, por asnjeri nuk do interesohet për ta. Financat nuk do jenë aspak shqetësuese, megjithatë mirë do jetë të mos luani shumë me zjarrin.

Peshorja

Dita e sotme do jetë e bukur dhe më emocionuese për ata që janë në një lidhje. Do jeni të dy të gatshëm të provoni gjëra të reja dhe të ndërmerrni edhe sakrifica. Beqarët do kenë aventura romantike, mjaft të këndshme, por për fat të keq shumë të shkurtra. Në planin financiar situata nuk do ketë asnjë tronditje dhe ju do ndiheni të qetë.

Akrepi

Ditë shumë e qetë dhe pa problemin më të vogël kjo e sotmja për të dashuruarit. Nuk do keni aspak debate, përkundrazi do kuptoheni më së miri. Dielli do jetë planeti që do ndihmojë beqarët ta gjejnë shpirtin e tyre binjak dhe më në fund të krijojnë një lidhje të qëndrueshme. Në planin financiar mos abuzoni me shpenzimet.

Shigjetari

Do keni konflikte të zjarrta gjatë kësaj dite me personin e zemrës dhe do mërziteni shumë. Në fakt të dy keni faj dhe duhet ta pranoni këtë sa më parë. Beqarët do kenë një marrëdhënie të ngrohtë me personat që do ju gjenden afër, por nuk pritet asgjë e re në planin sentimental. Në planin financiar duhet t’i bëni sytë katër nëse nuk doni probleme.

Bricjapi

Do kenë shumë ngjarje me rëndësi gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift dhe do ndiheni mirë në çdo moment. Mbrëmja do jetë edhe më e zjarrtë sesa ka qenë. Beqarët do kenë takime vendimtare të cilat do ua ndryshojnë tërësisht jetën. Në planin financiar fati do jetë në anën tuaj. Do i përmirësoni shumë shpejt të ardhurat.

Ujori

Asnjë planet nuk do ketë ndikim të drejtpërdrejtë tek jeta juaj në çift, prandaj gjithçka do varet nga sjellja juaj. Do ndiheni të lumtur nëse toleroni më tepër. Beqarët do kenë disa takime interesante, por në fokusin e tyre nuk është krijimi shpejt i një lidhjeje. Financat do jenë mjaft të ekuilibruara dhe aspak problematike.

Peshqit

Ditë ideale kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do ju plotësohen dëshirat më të zjarrta dhe do ndiheni me fat që keni pranë dikë si partneri/ja juaj. Beqarët do kenë takime, por tekat e shumta do i largojnë menjëherë ata persona. Në planin financiar situata do të jetë mjaft delikate. Kujdes!