Horoskopi për ditën e sotme, e premte 15 Dhjetor 2017

Dashi

Edhe pse do jeni ne një lidhje, do ndiheni shume te vetmuar gjate kësaj dite. Partneri do jete i angazhuar me pune dhe nuk do iu kushtoje aspak vëmendje. Beqaret do kenë një dite te mbushur me te papritura dhe me shume gjasa jeta do iu marre një tjetër drejtim. Ne planin financiar do tregoheni shume te kujdesshëm dhe nuk do bëni asnjë investim pa qene te sigurte.

Demi

Dite e qëndrueshme dhe pa asnjë problem kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do ia kaloni mjaft mire pranë partnerit dhe mund te mendoni edhe për një bashkëjetesë. Beqaret do jene kërkues dhe nuk do vendosin te krijojnë një lidhje. Ne planin financiar do keni probleme te cilat me zor do i zgjidhni. Flisni me ndonjë mik qe është specialist i fushës.

Binjakët

Do jeni shume posesive gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift dhe nga momenti ne moment mund te lindin mosmarrëveshje me partnerin. Nëse i kuptoni gabimet qe keni bere mos ngurroni te kërkoni falje. Beqaret do kenë shume takime sot, por vetëm ai qe do zhvillohet ne orët e mesditës do jete i përshtatshëm. Ne planin financiar çdo gjë do shkoje me se miri.

Gaforrja

Ka rrezik qe jeta juaj ne çift te jete shume e trazuar sot. Do keni debate te zjarrta me atë qe keni ne krah dhe atmosfera do jete delikate. Kujdes me ato qe do thoni. Beqaret do fillojnë romanca dashurie pa qene te sigurte se personi është i përshtatshëm aq sa duhet për ta. Financat do jene te mbrojtura nga yjet kështu qe ne këtë sektor nuk do keni për çfarë te shqetësoheni.

Luani

Ne përgjithësi klima ne sektorin e dashurisë do jete e ngrohte gjate kësaj dite. Veten ata qe kane pasur zënka te forta nuk do rimarrin dot veten aq lehte. Beqaret Duhet te mendohen mire para se te pranojnë propozimin e dikujt sepse jo te gjithë janë ashtu si duken. Ne planin financiar duhet sa me shpejt te ulni shpenzimet ne mënyrë qe edhe buxheti te përmirësohet.

Virgjëresha

Ata qe janë ne një lidhje duhet te mos e teprojnë me xhelozinë gjate kësaj dite sepse një shkëndije e vogël dhe atmosfera mundte shpërthejë keq. Beqaret do joshen shume nga fryti i ndaluar dhe kjo mund t’i çoje drejt dëshpërimit te madh. Me mire prisni edhe pak kohe për personin qe do iu përshtatet me tepër. Fati do iu buzëqeshë ne planin financiar, mos u shqetësoni aspak.

Peshorja

Do e lini pas dore sot jetën tuaj ne çift sepse do jeni te mbushur me angazhime familjare dhe profesionale. Për te mos pasur debate me partnerin, do bënit mire t’ia sqaronit atij situatën. Beqaret do mbeten serish vetëm edhe pse takimet nuk do mungojnë. Financat do jene shume te turbullta, Me mire tregohuni pak te matur me investimet apo transaksionet.

Akrepi

Marrëdhënia juaj me partnerin do jete shume e mire gjate kësaj dite. Nuk do mungojnë as momentet e lumtura dhe te mbushura me emocione. Beqaret nga ana tjetër duhet t’i bëjnë sytë katër dhe te përfitojnë kur te jene neper ambiente me persona te rinj. Ne planin financiar çdo gjë duhet te llogaritet mire sepse problemet e mëdha mund te lindin sa hap e mbyll sytë.

Shigjetari

Nen ndikimin e Venusit ka shume mundësi qe lidhja juaj sentimentale te kthehet ne një miqësi te mire. Edhe pse ne fillim do iu duket e vështirë për ta pranuar do e shihni se ishte vendimi me i mire i mundshëm. Për beqaret nuk do ketë te reja kështu qe ata do vazhdojnë te jene vetëm. Mos hezitoni te merrni hua sot për te realizuar projektet qe kishit ne mendje sepse buxhetin do e keni te dobët.

Bricjapi

Se bashku me partnerin tuaj sot do kaloni momente shume te këndshme dhe do e keni me te lehte te flisni edhe për tema delikate. Do i kuptoni me mire interesat e njeri-tjetrit dhe do mundoheni t’i realizoni ato. Beqaret do jene edhe me kërkues se me pare dhe do e kenë te vështirë te vendosin. Saturni mund t’iu sjelle probleme financiare. Mos hidhni hapa te pamenduara mire.

Ujori

Fale ambientit te mire yjor ju do bashkëpunoni me tepër me atë qe keni ne krah dhe do e përforconi lidhjen tuaj. Imagjinata do jete me e zhvilluar dhe do përjetoni emocione te reja. Pjesa me e madhe e beqareve nuk do kenë fat ne dashuri. Beni edhe pak durim. As me financat punët nuk do i keni mire. Mos u dëshpëroni por merrni masa qe buxheti mos përkeqësohet me tepër.

Peshqit

Do ndodhin gjera shume te veçanta gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift kështu qe duhet te përgatiteni për kënaqësi pa fund. Momentet e lumtura do jene te njëpasnjëshme. Edhe beqaret do kenë ndryshime drastike ne jetën e tyre. Ne planin financiar do iu duhet te merrni masa shume strikte ne mënyrë qe ta stabilizoni situatën. Tani për tani ky sektor do jete i paqëndrueshëm.