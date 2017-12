Humanisti i njohur shqiptar Halil Kastrati ka befasuar një familje katolike shqiptare me rastin e fundvitit. Këtë familje me anëtarë të sëmurë, hoxha Kastrati e ka bë me banesë falë humanitetit të shqiptarëve, duke dëshmuar se shqiptarët nuk bëjnë dallim feje mes veti, shkruan Gazeta Lajm. Në këtë aktivitet, ai është mbështetur edhe nga humoristi i njohur, Sevdai Radogoshi. Videon mund ta përcillni në këtë Link.