Të nderuar Shqiptar, Mysliman të komunës së Likovës në vitin 2019 flini të qetë se sulltani nuk do të lejojë më të diskriminohemi!! Është ironike teksa dëgjon Sulltanin se gjoja ai ka mpreh shpatën e nuk lejoka me shtetin qe Shqiptaret Musliman ti diskriminoj?! A nuk është i njëjti qe bekoj kriminelin qe beri gerdi me ushtrin ne ket komun !! Ç‘bëri ky për këtë anë deri më tani? Përveç që futi shtiri thika me padronët e tij?! Te paktën a beri diçka për HAFIZEN qe ra shehide me Kuran në duar?! Të paktën të tregojë një grim kontributi në këtë vend që po i lëkundet froni?! E pastaj pa fije turpi vjen në këto fshatra të sacrificës, qëndresës si triumfalist. Kot e ke, o patriot i rrejshëm, se as në xhami, e askund nuk e ke vendin. Po shko atje ngushëlloje atë, që e bekove. Mos e le vet. Shko në Hungrai, atje ke vend, e jo “PATRIOT” në Likovë. (Rexhail Aziri)

