Humbje e turpshme, Holanda-Shqipëria 113-76!

Vendi i fundit në Grupin B para-eliminator të Botërorit 2019, katër humbje në katër takime të luajtura, trajneri Constandinides jep dorëheqjen, është ky bilanci i kombëtares së basketbollit për meshkuj, që ka mbyllur sot aventurën e saj në këtë turne. Një paraqitje zhgënjyese e kombëtares kuqezi që drejtohet nga trajneri Antonis Constatinides, që edhe pse pretendonte shumë nga këto eliminatore, u detyrua të pranojë disfatën e radhës. Fitore në dy ndeshjet që do të luajmë në Tiranë dhe kualifikim në turin eliminator të Botërorit ishte objektivi i kuqezinjve, por dy herë ndaj Austrisë dhe dy herë ndaj Holandës dolëm kokulur nga fusha. Madje sot kombëtarja dështoi totalisht, duke pësuar një nga humbjet më të thella dhe të turpshme të historisë së saj. Brenda në Tiranë…

Humbja më e fundit erdhi sot në mbrëmje, ku kombëtarja u mund thellë 113-76 nga Holanda në sallën sportive “Feti Borova” në National Olimpik Park, një ndeshje që u ndoq nga pak shikues. Por edhe ata pak që ishin parë një humbje të turpshme të ekipit kombëtar. Edhe pse ndeshja nisi mirë, me kuqezinjtë që luajnë shpejt dhe udhëheqin në periodën e parë 16-14, gjithçka përmbyset në 10 minutat e dyta dhe deri në fund kombëtarja shqiptare transformohet totalisht. Shqipëria është inekzistente në fushë, gabon gjithçka, kthehet në një skuadër amatore dhe nuk arrin dot të realizojë. Shifrat përmbysen 45-24 në favor të Holandës në mbylljen e pjesës së parë, por zhgënjimi vijon.

Në periodën e tretë loja e dobët e kuqezinjve vijon sërish, me Holandën që luan teatër me Shqipërinë, duke u shkëputur gjithnjë e më shumë dhe udhëheq 82-29 në përfundim të çerekut të tretë. Një diferencë e turpshme, një kombëtare që nuk mund të quhet e tillë, e demoralizuar në fushë dhe që nuk arrin të tregojë asgjë. Thuajse luhet me një kosh, me “tulipanët” që dhurojnë spektakël dhe fitojnë thellë 113-37, duke e mbyllur gupin në vendin e parë, Austria në të dytin dhe Shqipëria në të tretin. Dy ekipet e para u kualifikuan, kuqezinjtë u eliminuan, por rezultati i sotëm duhet të bëjë të gjithë të reflektojnë për këtë dështim. I pari që reflektoi është trajneri Constandinides, që dha dorëheqjen pas ndeshjes. “Kërkoj ndjesë për këtë humbje, ishte një ndeshje e turpshme për ne“, tha trajneri qipriot.

Rezultatet kombëtares së basketbollit

Shqipëri – Austri, 51-79 (10-16, 11-24, 19-17, 11-22)

Holandë – Shqipëri, 91-77 (24-26, 27-27, 21-13, 19-11)

Austri – Shqipëri, 97-63 (33-19, 15-18, 28-14, 21-12)

Shqipëri – Holandë, 37-113 (16-14, 8-31, 5-37, 8-31)