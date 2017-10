Humori i Ahmetit: Dje tha politika është interes, sot kërkon bashkimin e shqiptarëve

“15 vjet ecëm guximshëm, sypatrembur dhe të palëkundur duke u vënë në ballë të rezistencës për ta vrarë frigën të mbjellur dekada me rradhë, për ti bashkuar shqiptarët përkundër përpjekjeve të njëpasnjëshme për ti përçarë ata, për ti bërë shqiptarët më të rëndësishëm, për ta zhdukur urrejtjen dhe pabarazinë si dhe duke ia vënë pritën vendoshmërisht rrymave tjetërsuese kombëtare!”, ka shkruar Ahmeti, thuajse nuk është kryetari i partisë që ishte në pushtet kur ndodhi Sopoti, vrasja e Harun Aliut me shokë, Enciklopedia, Shkupi 2014, Car Dushani, Monstra, Lagja e Trimave e kështu me radhë. Nëse kandidatët e BDI’së nuk distancohen nga kjo letër e Ahmetit, e cila përmban shumë elemente nënçmuese për intelegjencën dhe mbamendjen e shqiptarëve, atëherë mund të pësojnë debakël edhe më të madh se në zgjedhjet e dhjetorit./indeks.nk