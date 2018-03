Husmani shënon, Domzale fiton

Zeni Husmani ka arritur të regjistrohet në listën e golashënuesve në ekipin e tij Domzale nga Sllovenia. Skuadra Domzales shënoi fitore prej 3-0 kundër Goricës dhe tani ka tre pikë më shumë se Rudar në betejën për vendin e tretë në kampionatin slloven.

Husmani e shënoi golin në minutën e 86, duke vërtetuar fitoren. Për të ishte goli i dytë në këtë sezon, pas atij me Celjen në shtator. Për Domzalen luajti edhe Agim Ibraimi. Në javën e ardhshme, Domzale luan si mysafir me Mariborin, që po zhvillon një luftë të madhe për titull me Olimpijën.