I akuzuari Iliç i lirë, drejtësia në pranga

Lënda pëe rastin e Almir Aliut rikualifikohet. Pas kësaj të akuzuarit Boban Iliç i ndërpritet paraburgimi deri në sjelljen e aktakuzës tjetër, sipas të cilës do të përgjigjet për aksident trafiku dhe jo për veprën vrasje, raporton gazeta Lajm.

“Atë që e kemi folur deri tash, ndodhi në seancën e sotme. Unë do të them dy gjëra: Prokuroria nuk e kaloi provimin edhe përkundër fakteve material, prokuroria bëri një përshkrim të ri dhe rikualifikim. Sipas meje, gjykata e vetme që mund ta gjykojë këtë rast është gjykata e publikut. Ia lëmë organeve kompetente pas lirimit nga paraburgimi të të akuzuarit Boban Iliç, të vendosin për dënimin. Unë besoj dhe jam legalist, për proces të drejtë. Përsëris, e vetmja gjykatë që mund ta gjykojë është ajo e publikut”, tha avokati i familjes Aliu, Asmir Alispahiç.

Edhe Stefan Pavllevski, avokat i të akuzuarit Boban Iliç është ndarë i pakënaqur me vendimin e prokurorores Suzana Kusigerska.

“E drejta e secili është që të mbrohet kur është i sulmuar. Prokuroria me rikualifikimin jep porosi në opinion se kur të sulmoheni ju duhet të ikni, por edhe atëherë do të përgjigjeni. Për këtë arsye nuk jam i kënaqur nga rikualifikimi i lëndës. Në seancën tjetër do të polemizoj më qëndrimin e prokurores publike”, deklaroi Pavllevski.

Ka qenë i menjëhershëm edhe reagimi i iniciativës qytetarë “Drejtësi për Almirin”.

“Ishte zhgënjim total. Jemi akoma larg nga drejtësia. Në vend se prokuroria të ishte në anën e drejtësisë, ajo u bë avokat i djallit. Është një shëmti që akoma vazhdon në këtë shtet. Ne nuk do të ndalemi këtu. Do të vazhdojmë me protesta. Pa drejtësi as paqe nuk ka”, pohoi Ngadhnjim Mehmeti, aktivist për të drejtat e njeriut.

Seanca e radhës ku do ta ketë fjalën përfundimtare avokati i të akuzuarit Iliç është caktuar për më 2 prill.

4 vjeçari Almir Aliu, para një viti e gjysmë është goditur me makinë nga Boban Iliç, i cili nga lëndimet e rënda trupore pas pak minutash ka ndërruar jetë.