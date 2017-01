I burgosuri nga Kumanova: Babai vdiq, unë isha në burg…

Po kërkoja një dokument dhe hasa në një fascikël ku babai im kishte ruajtur librezen shëndetësore dhe gazetën kur kishin publikuar vërtetimin e dënimit tim me shtatë vjet heqje lirie. U përmallova pa masë,kur vërejta se aty i kishte mbetur pakoja e fundit e cigareve, nga të cilat ishin 10 të harxhuara. Aty shfletova edhe dokumentet e fundit te spitalit, udhëzimet mjekësore dhe diagnoza e sëmundjes së tij, infarkti. Sot,m’u këthyen kujtimet e hidhura të para 10 viteve,kur isha në burg,momenti kur mora lajmin për vdekjen e babait tim. Kam dashur të jem afër ,të vrapoja për t’a gjetur medikamentin e shpëtimit të jetës së tij. Kam një bindje se prezenca ime atë do t’a shpëtonte nga vdekja e hershme. Shkaktarin e burgosjes sime,dua që Zoti t’a dënojë me dënimin më meritor,se po të mos isha i dënuar,së paku për keq e për mirë afër prindërve të mi do të isha…

Agim Behluli, ish i burgosur nga Kumanova