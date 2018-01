I dhanë nuse me zor, dhëndri shpërthen në lot (VIDEO)

Një dhëndër indian është filmuar duke qarë pasi është detyruar të martohet pa dëshirën e tij me një grua që nuk e njihte fare. Në klip dëgjohen njerëzit e nuses që i thonë 29-vjeçarit: “Po të varim ne ty? Thjesht po festojmë dasmën. Çfarë ke që mërzitesh?”. Vinodi i kishte thënë mediave indiane se ishte rrëmbyer nga vëllai i nuses së padëshiruar, të cilin e kishte shok. Me armë në duar, kunati së bashku me burra të tjerë, e kanë rrëmbyer. Edhe pse familjarët e dhëndrrit kanë kërkuar ndihmën e policisë, ata i kanë thënë që këtë çështje ta zgjidhin mes tyre të dyja familjet. KLIKO poshte ne foto, per tu hapur video: