I gjakosën deputetët, por na përbuzën neve votuesve

Analizë nga Almakos

Ndodhi e paimagjinueshmja: huliganët – që gjatë dekadave të kaluara i prodhoi dhe të cilëve u ndërtoi shtet regjimi DPMNE’BDI – hynë në parlamentin republikan dhe i përgjakën deputetët e popullit. Pra, banditët partiak të regjimit të deridjeshëm, e që vite me radhë e mbanin në duar këtë shtet, duke i rrahur të zgjedhurit e popullit, na dhunuan e na përbuzën të gjithë neve që i kemi votuar ata deputetë.

Dhe mes të rrahurve – si gjithmonë kur ndodhin tollovi të tilla – më së shumti pësoi deputeti shqiptar: kryetari i LR-PDSH’së, Ziadin Sela. E në ndërkohë, mbeti e paqartë se kujt iu deshtë që aq shpejt – ende pa e ditur fatin e të lënduarve – të nxitë një përçarje të re ndërshqiptare, si dhe zhurmës lidhur me atë se kush ‘iku’ nga godina e parlamentit, e kush qëndroi në të ‘heroikisht’, thuajse vetëm sa të shihte deri në fund si dhunuesit e gjakosnin Selën?!

Pra u gjakosën deputetët e popullit, mes tyre edhe deputeti shqiptarë – Ziadin Sela. E ndërkohë, deputetët “heronjë” të BDI’së, që nuk ikën nga “fushëbeteja”, vazhdojnë të tregojnë me gisht drejt deputetëve ‘ikatarë”. Dhe aq shumë nguten që ta shpërlajnë vetveten, sa dashke s’dashke, të çojnë të dyshosh se mos vallë ata i mundon ndonjë hall, se mos vallë u frikohen pyetjeve që doemos duhet shtruar atyre.

Pra, këtë përçarje dhe zhurmë ndërshqiptare, e nxisin deputetët dhe zyrtarët e BDI’së, ata që me siguri u frikohen pyetjeve lidhur me atë si u bë që drejtuesit e BDI’së ta kenë ditur se ka rreziqe për sulme fizike mbi deputetët shqiptarë, e kjo të mos u jetë treguar parlamentarëve shqiptarë të partive tjera, e mbi të gjitha, deputetit më të rrezikuar nga maqedonasit – Ziadin Selës?! Dhe si është e mundur që në vend se të solidarizohen e të jenë të brengosur për shëndetin e Selës, deputetët e BDI’së, u ngutën të fitojnë pikë politike, duke i ‘demaskuar’ ata që ‘braktisën fushëbetejën’ nga ku vetëm deputetët e BDI’së dhe ata të VMRO-DPMNE’së dolën të buzëqeshur e me telefonat në vesh.

Si do që të jetë, tani u zbuluan thuajse të gjithë dhunuesit e deputetëve maqedonas, dhe mbetën të panjohur vetëm ata që e dhunuan Ziadin Selën. Dhe ku ta dish, ndoshta dhunuesit e tij do mbeten të panjohur, njësoj si edhe gjithë ata që gjatë viteve të shkuara i përgjakën ë rinjtë shqiptarë dhe i dogjën pronat e shqiptarëve. Me çka vetëm do sforcohet e vërteta se të gjithë neve shqiptarëve të këtushëm – njësoj si edhe deputetin tonë Ziadin Sela – na dhunoi dora maqedonase, por e ndihmuar dhe e frymëzuar nga vasalizmi, inferioriteti dhe injoranca e pushtetarëve shqiptarë të BDI’së!

Dhe kur bëhet fjalë për deputetët që ‘ikën’ nga ‘fushëbeteja’, duhet thënë qartë e shqip: tani kur është duke e shpërlarë vetveten nga mëkatet e së djeshmes dhe kur donë ta mbulojë të vërtetën se deri dje ajo e legjitimonte antishqiptarin e VMRO-DPMNE’së, BDI’ja do bëjë çmos që të gjithëve të na barazojë me vetveten dhe të na shpallë bashkëpunëtorë të Gruevskit. Dhe gjatë kësaj beteje “atdhetare”, BDI’ja do bëhet gjithnjë e më e egër dhe asaj nuk do i mungojë as përkrahja e LSDM’së maqedonas, e cila tani i ka ‘shqiptarët’ e saj, nëpërmjet të cilëve mbase do na luftojë neve që duam ta ‘destabilizijojmë’ tërë shqiptarinë, e që e mbrojnë heronjtë e kësaj partie maqedonase!? Me çka edhe do mund të vazhdojë incizimi i mëtejmë i ‘filmit’ me titull ‘shiptar protiv shiptarite’ (‘shqiptari kundër shqiptarëve’), e regjisor i të cilit kanë qenë pararendësit e Zaevit. Por si do që të jetë, le të vazhdojmë çdonjëri ta bëjë atë që dinë. Ku ta dish, ndoshta edhe nuk është e largët dita kur edhe disa deputet e drejtues të BDI’së, do e kuptojnë se njeriu lindë me fytyrën që ia ka dhuruar Zoti, por vdesë me atë që ai ia ka zgjedhur vetvetes!/Almakos.com