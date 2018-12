Një grua është larguar nga shtëpia e saj në Ferizaj duke i lënë 5 fëmijët vetëm me babain e tyre, ndërsa ky i fundit thotë se ajo ka ikur me një mashkull tjetër.

Çifti ishte martuar para 17 vitesh me shkuesi dhe kanë lindur 5 fëmijë, më i madhi 16 vjeç dhe më i vogli 7.

Tashmë 33 vjeçare A.Hoxha është raportuar e zhdukur të enjten që lamë pas dhe bashkëshorti i saj Zejnullah Tërstena thotë se u largua nga shtëpia pasi ai i gjeti një telefon që e mbante fshehurazi.

Zejnullahu ka treguar për Express:

Ajo nëse nuk ka dashtë me nejtë, mos të rri. Me zor kërkush kërkond nuk mund me e ndal. Nga data 29 ajo ka dalë nga shtëpia. Unë me të kam qenë i martuar që 17 vjet. Më herët ia pata zanë dy telefona, pa karta kishin qenë ata. Aty pata ushtru dhunë në të. Unë i pata thanë nëse ka naj sen, i pata thanë trego. Ajo fshehtas meje i kishte mbajtur disa telefona me vete. Unë javën e kalume erdha në shpi. Gruaja ke te shporeti i druve. Unë e pashë që ajo gjuajti diçka pas shporetit. Kur u afrova po e shoh, një telefon e kishte gjujt aty. Ajo në ato fjalë, iku nga dhoma. Unë thashë shkoi jashtë shtëpisë. Unë në atë moment shkova te miqtë (familja e grusë), me iu tregu se çka ka ba ajo. Por ajo, kur kam dalë unë ishte kthy në shtëpi e ka marrë një pallto edhe është larguar. Më që nga ajo ditë, ne atë nuk e kemi pa. Ne që pesë ditë nuk e dimë nëse e ka mbytë najkush. Apo çfarë ka ndodhë me të. Nuk di se çka të them për një grua që i len 5 fëmijë dhe ikë me tjetrin.”

Ndërkohë, policia e stacionit rajonal në Ferizaj njofton se janë duke i vazhduar hetimet por deri tani nuk dihet se ku ka shkuar gruaja. Zejnullahu ka thënë se do ta pranojë përsëri në shtëpi por fillimisht duhet ti sqarojnë të gjitha gjerët.