I gjithë uji i fyromistanit buron në trojet shqiptare dhe nuk i lejohet asnjë shqiptari të tregetojë ujë

Shpëtim Pollozhani:

Sot ne mengjes me duhej te pres mbi nje ore e gjysme (7.00-8.40)ne hyrje te Struges. Ne qytet

hyne 36 makina transporti te ngarkuara me ushqim dhe pije. Vetem me uje hyne mbi tete ngarkesa

te kompanive Gorska, Izvorska, Strumka, Pelisterka……Shume me teper kyne me uje te

njyrosur(lengje), me keksa, çokolata dhe ç’mos tjeter.

Asnjera ngarkese nuk vinte nga ndonje kompani me pronar shqiptar; pervec dy ngarkesave te Dauti

Komerc. Merreni me mend, i gjithe uji i fyromistanit buron ne trojet shqiptare dhe nuk i lejohet asnje

shqiptari te tregetoje uje, kurse ne gjate ketyre vjeteve te sundimit te komunizmit ne forme tjeter

kemi pasur gjashte ministra shqiptare te ekonomise!??

Kali ka muskuj sa pesembedhjete meshkuj te rritur mirepo edhe nje debil mundet ta urdheroje.

Loading...