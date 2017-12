I ikën gruaja nga shtëpia, i riu tronditet nga ajo që mëson në polici (FOTO)

Një 28-vjeçar nga Tirana ka denoncuar ditën e djeshme zhdukjen e bashkëshortes së tij, 10 vjet më të re. Sipas tij, 18-vjeçarja me inicialet A.GJ është larguar nga shtëpia pak ditë më parë dhe ai nuk kishte asnjë informacion. 28-vjeçari me inicialet E.J ka treguar se nuk kishte dijeni për asnjë veprim të sajin. Por sipas verifikimeve të Policisë, e reja nuk ndodhet më në Shqipëri. Kjo pasi në sistemin TIMS rezulton se ajo e ka kaluar doganën në pikën kufitare të Kapshticës, me autobus. Policia njoftoi se po punon për shoqërimin e saj, ndërsa mësohet se çifti banonte në Tiranë prej kohësh. KLIKO poshte ne reklame per t’i parë FOTOT: