Ibrahimi: BDI është dashur të kërkoj falje nga banorët e Çairit e jo të kandidojnë përsëri

Sikurse këta të BDI-së të kishin pasur dinjitet është dashur që të mos kandidojnë fare dhe të kërkojnë falje për këtë degradim që ja kanë shkaktuar Çairit. Kjo ishte deklarata e Zeqirija Ibrahimit në emisionin “Studio e hapur”.

Ibrahimi tha se si një ndër çështjet kryesore që do të merret me ardhjen e tij në krye të Çairit është të bëhet revizioni në komunën e Çairit për gjithë atë që është bërë në komunë.

Sa i përket kaosit në komunikacion, Ibrahimi premtoi se do ta zgjidh këtë problem gjatë mandatit të tij dhe se në rast se nuk e zgjedh nuk do të kandidoj më për Çairin.