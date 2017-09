Ibrahimi: PDSH e dëshmuar si opozitë e vërtetë

Shtabi Qendror Zgjedhor i Partisë Demokratike Shqiptare, sot realizoi takim me kandidatët për

kryetar dhe këshilltarë komunash të cilin e kryesoi Shefi i Shtabit, Orhan Ibraimi.

Takimi i sotëm është i pari i Shtabit Qendror me kandidatët për kryetarë dhe është në funksion

të organizimit të mirëfilltë të zgjedhjeve që ato të jenë demokratike, të lira, të besueshme,

konform standardeve ndërkombëtare.

PDSH në zgjedhjet e 15 tetorit do të garojë me 17 kandidatë për kryetar të komunave edhe

atë në Komunën e Likovës, Kumanovës, Çairit, Shuto Orizarës, Butelit, Studeniçanit, Sarajit,

Zhelinës, Tearcës, Tetovës, Bogovinës, Vrapçishtit, Gostivarit, Dibrës, Dollnenit, Strugës dhe

në qytetin e Shkupit. Në Bërvenicë PDSH do të mbështes kandidatin e pavarur. PDSH

gjithashtu do të garojë me listën e saj të këshilltarëve ne komunat e Bërvenicës, Manastirit

dhe Ohrit.

Ibraimi potencoi se PDSH tashmë ka dëshmuar se është parti e vërtetë opozitare që din ti

artikulon kërkesat dhe nevojat e shqiptarëve, andaj për këto zgjedhje përzgjodhi kandidatë që

posedojnë kredibilitet personal dhe profesional, si dhe që kanë vizion të qartë për zhvillimin e

komunave.

Në këtë takim gjithashtu u vlerësua se zgjedhjet e 15 tetorit janë tejet të rëndësishme, andaj

edhe vëmendje të veçantë iu kushtua ofertës dhe programit të PDSH-së.