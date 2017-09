Ibraimi: Në Manastir shkojmë për tre pikë

Katër ndeshje do të zhvillohen ditën e shtunë, ndërsa vetëm derbi mes Vardarit dhe Shkupit do të zhvilohet të dielën. Ky ndryshim i takimeve të javës së 9-të në LPFM ka ndoshur me kërkesë të selektorit të reprezentacionit Igor Angelovski për dy ndeshjet eliminatore të fillim tetorit. |

Kuqezinjtë e Tetovës udhëtojnë për në Manastir ku do të përballen me Pelisterin. Kjo do të thotë se liderin e pret një detyrë e vështirë dhe këtë e pranon edhe sulmuesi Besart Ibraimi.

“Presim ndeshje të vështirë pasi të gjithë kundër neve japin më shumë se maksimumin. Mirëpo e jemi të gatshëm për situata të këtilla dhe fatmirësisht deri tani jemi duke u bartur mirë me arritjen e objektivave për të fituar çdo takim. Jemi në seri të mirë, por e njejta do të ketë vlerën maksimale nëse arrimë të vazhdojmë me këtë rritëm. Prandaj shkojmë për tre pikë të reja dhe besoj se jemi të përgatitur për të dhënë më të mirën dhe të dalim me tre pikë nga dueli me Pelisterin. Por qëllimi arrihet me impenjim maksimal dhe respekt për çdo oponent”, tha Besart Ibraimi./lajm

Ndeshjet, java e 9-të

(e shtunë, ora 15:00)

Renova-Pobeda

Pelister-Shkëndija

Sileks-A.Pandev

Skopje-Rabotnicki

(e diel, ora 15:00)

Vardar-Shkupi

Renditja:Shkëndija 22, A.Pandev 14, Vardar 13, Shkupi 12, Sileks 10, Pelister 9, Pobeda 8, Rabotnicki 6, Renova 5, Skopje 3 pikë.