Ibraimi pranoi dhuratë nga ish-skuadra e tij, Maribor

Agim Ibraimi me ekipin e tij Domzale kanë luajtur si mysafir kundër ish-skuadrës së tij, Maribor. Kjo ishte ndeshja e tij e parë dhe shënoi fitore prej 2-1. Ibraimi me duartrokitje u përshëndet nga shikuesit vendës, kurse më pas drejtori i klubit Bojan Ban i dhuroi një fotografi të tij me fanellën e Mariborit, nga ndeshja e Ligës së kampionëve kundër Chelseas. Ibraimi ishte asistues i një goli për Domzalen, për të cilët luajti edhe Zeni Husmani./lajm