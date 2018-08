Ibraimi: Referendumi është një test për politikat e Kryeministrit Zaev

Kancelari austriak, Sebastian Kurc, vendi i të cilit momentalisht kryeson me BE-në, më 7 shtator do ta vizitojë Maqedoninë, tre javë para referendumit të caktuar për ndryshimin e emrit, me të cilin duhet të zgjidhet kontesti me Greqinë.

Kurc në Maqedoni vjen me ftesë të kryeministrit Zoran Zaev, i cili para referendumit i ka ftuar edhe disa liderë të tjerë evropianë.

Gjatë vizitës së fundit të Zaevit në Vjenë, në fund të qershorit, Kurc dërgoi apel deri te qytetarët e Maqedonisë që në referendum të votojnë për emrin e ri “Maqedonia e Veriut”.

“Marrëveshja rreth emrit të shtetit me Greqinë është progres vendimtar në procesin e afrimit të Maqedonisë në BE”, theksoi Kurc.

Analisti politik Selim Ibraimi për Zhurnal ka theksuar se Kryeministri me zgjedhjen që bëri për të shkuar me referendum i janë paraqitur më shumë shqetësime të karakterit politik dhe të lidershipit. Ibraimi thotë se ardhja e Kancelarit austriak i kujton vizitën që ky i fundit ia bëri Gruevskit në prag të zgjedhjeve.

“Tani i duhet mbështetje publike ndërkombëtare për të arsyetuar veprim politik, megjithatë kur dihej që është konsultativ ai dëshiron mbështetje popullore. Mirëpo ai nuk është i sigurtë se si do votojë edhe baza e LSDM-së. Por me mbështetjen e BDI-së dhe një pjese të vetë maqedonasëve referendumi ka gjasa të kalojë. Një farë sarkazme politike me votuesit kanë shprehur drejtuesit politik të BDI-së duke thënë se edhe mosdalja tregon mbështetje për referendumin. Ky reagim është pasojë e dobësimit të logjikës politike dhe të mendimit politik. Ardhja e Kurcit ma kujton vizitën që ai i bëri Gruevskit në prag të zgjedhjeve. Referendumi është një farë testi për politikat e Kryeministrit”, ka deklaruar për Zhurnal, analisti politik, Selim Ibraimi.

Ndryshe, gjatë javës së kaluar Dojçe Vele shkruajti se Maqedoninë para referendumit do ta viziton Kancelarja gjermane, Angela Merkel si dhe kryeministrat spanjol dhe ai kanadez për të iu bërë apel qytetarëve që të votojnë Pro, gjegjësisht për ta ndihmuar kryeministrin Zaev që referendumi të del i suksesshëm.