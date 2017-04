Ibraimi:Edhe në Çair për fitore

Sulmuesi i Shkëndijës, Besart Ibraimi, thotë se skuadra e tyre edhe në Çair shkon për fitore.

“Shkëndija luan për të fituar çdo takim dhe drejt Çairit shkojmë për tre pikë. E dimë se Shkupit i duhen pikët në luftën për mbijetesë, mirëpo ne kemi detyrim fitoren në çdo takim dhe kështu do të luajmë edhe kundër Shkupit. Uroj të kemi referim korrekt, tribunë të mbushur me spektatorë dhe ne në fushë të japim më të mirën për të kënaqur tifozët. Në kushte të tilla le të fitojë më i miri, ndërsa besoj se do jemi ne ato që do i gëzohemi fitores”, deklaroi sulmuesi, Besart Ibraimi.

Ndeshjet, java e 30-të

(e diel, ora 16:00)

Shkupi-Shkëndija

Vardar-Pobeda

Sileks-Bregallnica

Pelister-Makedonija GJP

Renova-Rabotnicki

Renditja:

1.Vardar 68

2.Shkëndija 58

3.Rabotnicki 47

4.Pelister 41

5.Renova 41

6.Sileks 36

7.Shkupi 32

8.Pobeda 26

9.Bregallnica 20

10.Makedonija GJP 19