Ideologjia si maskë- Perandoria si realitet

Shkruan Premtim ISENI

Partit politike shqiptare në Maqedoni fatkeqësisht edhe ky cikël zgjedhor po i gjenë të pa profilizuara,të pa ekuilibruara dhe jo mjaftueshëm të vetëdijshme për dëmin që janë duke e shkaktuar tek qytetarët shqiptarë nga kjo mënyr e të bërit politik. Përpjekjet e shqiptarëve për tu faktorizuar dhe për të arritur deri tek barabarsia për të qenë komb-shtetformues në Maqedoni janë një proces i cili as nuk ka filluar sot dhe as nuk do të mbaroj nesër.Procesi i shqiptarëve për të arritur në stadin e kombit-shtetformues në Maqedoni,ka filluar që me pavarësimin e Maqedonisë ose më konkretisht hapi i parë drejt këtij qëllimi ishte mosvotimi i Kushtetutës së vitit 1991 nga deputetët shqiptarë nga përbërja e parë parlamentare,të cilët në mënyr unanime e kundërshtuan dhe e kontestuan pjesën hyrëse të kushtetutës e cila në zhargonin juridik quhet Preambul.

Me kalimin e viteve elitat e atëhershme intelektuale dhe politike(jo të gjithë) punuan me shumë zellë në ngritjen e vetëdijes kolektive të shqiptarëve,arritën që ta bëjnë rradhitjen e prioriteteve etnike që ishin në interes primar të shqiptarëve.Filluan me mosvotimin dhe kontestimin e Kushtetutës,me kalimin e kohës ky akt u legjitimua dhe u justifikua dhe në Marrëveshjen e Ohrit dmth i dha të drejtë shqiptarëve për kontestimin e kushtetutës në fjalë.Procesi i barabarsis së shqiptarëve në nivel shtetëror vazhdoi me përpjekjen dhe themelimin e Universitetit të Tetovës,për këto kërkesa sublime shqiptarët paguan cmim të shtenjtë rrespektivisht në mbrojtje të shkollimit në gjuhën amtare kemi edhe dëshmor.Edhe ky gjakë i derdhur në 1994,u legjitimua si kauzë e drejtë 10 vite pas gjegjësisht në vitin 2004 kur edhe u bë zyrtarizimi i Universitetit. Pa mos kaluar shumë vite nga ngjarjet e UT-se së vitit 1994,shqiptarët shkuan një hap më tutje,kësaj rradhe duke e artikuluar si një kërkes e kohës dhe të drejtë legjitime përdorimin e simboleve kombëtare.Kërkesa për përdorimin e Flamurit pati kosto shumë të lartë,sic është ngjyra e flamurit kuq e zi njësoj edhe qyteti i Gostivarit u lajt në gjakë dhe në zi.Gjaku u derdhë rrugëve,qytetarët u shtypën me forcë por rezultati u arrit rrespektivisht ideja për Flamur depërtoi anemban gjeografis shqiptare.

Në dekadën e parë të Maqedonis si shtet ishin pikërisht këto tri ngjarje që e ndihmuan procesin e kauzës shqiptare,ishin motive kryesore që e mbajtën gjallë iden për faktorizimin e shqiptarëve si komb shtetformues.Këto motive mobilizuan trurin intelektual dhe atë ushtarak që procesit ti ndihmohet edhe me luftën e fundit,luftë e cila u kurorëzua me një marrëveshje ndërkombëtare duke e pranuar si pala maqedonase edhe ajo nderkombëtare se kauza shqiptare është kauz e drejtë dhe procesi faktorizimit të shqiptarëve si komb shtetformues është process që do të vazhdojë dhe evoluojë në vazhdimsi. Procesi i avansimit të pozitës s ëshqiptarëve eci relativisht mirë diku deri nga viti 2006,që nga ky vitë e deri më tani kemi hyrë në regres permanent dhe më e keqja e gjithë kësaj është se stopimi i regresit aktual nuk po shihet as në horizont. Zgjedhjet e fundit parlamentare e vulosën regresin dhe dështimin politik të partive politike shqiptare,po në këto zgjedhje procesi i avansimit të shqiptarëve si komb-shtetformues u frenua dhe tani po shqiptarët po vendnumërojnë.Në garë hynë shumë parti politike duke synuar disa ruajtjen e Perandorive të tyre politike dhe disa të tjera duke synuar krijimin e Perandorive të reja politike pasi që humbën terren në ish-Perandorit e tyre politike.Dhe e gjithë kjo beteje e ashpër u zhvillua në emër të ideologjive të tyre të rreme. Se ideologjit i kishin si maskë kjo po dëshmohet cdo ditë e më shumë,vetë koha po u’a heq maskat e vendosura në fytyrën dhe kurriz të popullit të tyre.

Fushata e zgjedhjeve lokale është në fillim e sipër ndërsa askush nga këta nuk merret me punë në terren për ti bindur shqiptarët që të dalin në votime,për ti bindur shqiptarët që të votojnë shqiptarët,për ti bindur shqiptarët se kanë alternativa për të qeverisur në komunat e tyre,për ti bindur shqiptarët që nga bashkimi i listave të këshilltarëve në qytete të caktuara nuk i sjellë askujt dëme por të gjithë fitojnë,e kështu me rradhë. Fushata është ulur në nivelin e propagandës në rrjetet sociale,pjes të fushatës e kanë bërë uzurpimin e emrave të koalicioneve,lajm të rëndësishëm paraqet tregtimi i degëve apo individëve kur dalin në ankand,etj.Mësim nga zgjedhjet e fundit parlamentare askush nuk nxorri,të gjithë me vetëdije ao pavetëdije po punojnë kundër proceseve etnike të shqiptarëve edhe atë nga frika e humbjes apo largimit nga Perandorit e mentalitetit neootoman. Ajo parti politike e cila është pro lëvizjes së proceseve ajo parti politike do merret me rinin,do motivoje rinin,do i mbështes dhe bashkarisht me rinin do i lëvizin gjërat përpara.

E ardhmja i takon rinis, prandaj hapni rruge që ti motivojmë rinin për ti prirë proceseve e mos u bëni iniciator të braktisjes së vendit nga të rinjtë!