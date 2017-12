Idrizi: Falënderoj trajnerin Zaborski dhe familjen time për suksesin

Karateistët e reprezentacionit të Maqedonisë kanë shkëlqyer në Kampionatin e 18-të Ballkanik për kadet, junior dhe U21, i cili gjatë javës së kaluar është zhvilluar në qytetin malazez Herceg Novi të Malit të Zi.

Në renditjen e përgjithshme, Maqedonia zuri vendin e dytë me 25 medalje, pas Serbisë që fitoi 31 medalje.

Njëri prej tyre që shkëlqeu në këtë kampionat ka qenë edhe Abdurrahim Idrizi, i cili e fitoi medaljen e argjendtë.

Pas kthimit në Maqedoni, ai është shprehur i kënaqur me suksesin e arritur, madje e kishte pritur se do të kthehej me ndonjë medalje.

Ai falënderon trajnerin Zaborski dhe prindërit e tij për këtë rezultat të arritur.

“Të them të drejtën unë e kam pritur se në këtë kampionat do të fitoj medalje. Pas përgatitjeve që kam bërë kisha besim të madh në vetvete se do të fitoj medalje, por se dija se cilën. Jam shumë i lumtur për suksesin e arritur. I falënderoj të gjithë për mbështetjen, e sidomos trajnerin dr.Boshko Zaborski, si dhe prindërit e mi, të cilët nuk kursejnë asgjë për të ardhur deri te suksesi”, deklaroi Idrizi, duke shtuar se harxhimet në kampionat i kanë mbuluar Federata e Karatesë së Maqedonisë dhe K.K. “Makpetrol” nga Shkupi.

Kujtojmë se, Idrizi e fitoi medaljen e argjendtë në kategorinë deri më -55kg. Ai në meçin e parë mposhti garuesin slloven, Skotnik vijoi fitorja ndaj karateistit kroat Lackovic dhe në gjysmëfinale ishte më i mirë se kundërshtari i tij boshnjak Agovic. Idrizi në finale është mundur nga maqedonasi Stole Smilkovski.