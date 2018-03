Idrizi shkëlqen edhe kur i bëjnë hile

Të shtunën, në Sofje të Bullgarisë, u mbajt turneu i fuqishëm “Niko Open 2018” në të cilin kishte mbi 800 pjesëmarrës, 1077 paraqitje, që flet për cilësinë e këtij turneu. Aty morën pjesë edhe ekipe të shumta dhe refer nga Maqedonia.

Nga K.K. “Makpetroll”, i vetmi që është kthyer me medalje ka qenë ish-kampioni ballkanik dhe nënkampioni evropian, Abdurahim Idrizi.

Ai garoi në gara individuale në kategorine Junior -55 kg, ku kishte 4 luftëraa, tre fitore dhe një humbje në finale.

Në xhiron e parë u takua me Driton Halimin nga K.K. “Fati” i Tetovës, të cilin e mposhti me rezultat të thellë 5-0, në të dytën u përball me Theopemptou Christos nga Qipro, të cilin e mposhti me rezultat bindës 3-0 dhe arriti të plasohet në gjysmëfinale. Këtu ai u ndesh me Stefan Trpçev, të cilin e kaloi paproblem, duke hyrë në finale kundër Stole Smilkovski nga Olimpiku i Shkupit. Në këtë ndeshje Abdurahim Idrizi pësoi disfatë me rezultat të ngushtë 2-1. Edhe pse sipas trajnerëve prezent, Idrizi ka qenë më i mirë dhe disa pikë të pastëra nuk i kanë referuar referët pikërisht nga Maqedonia.

“Për këto pikë jo të referuara do të sjellim dëshmi me video dhe foto për tu bërë me dije se unë qëllimisht u dëmtova nga referët e vendit. Këtu nuk ka mbaruar gjithcka, do ta mposhti me siguri kundërshtarin tim. Nuk do të jem rehat deri në momentin kur do të mund dhe këtë ta kuptojnë edhe referet se unë jam më I mirë. Falënderoj Zotin që më jep fuqi të ballafaqohem në këto sfida, mandej prindërit dhe trajnerin tim Boshko Zaborski, i cili nuk kursen mundin në stervitje”, ka shkruar në faqen zyrtare Abdurahim Idrizi, i cili fitoi medalje të argjendtë.