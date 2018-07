IGFM vazhdon “luftën” për drejtësi në Maqedoni

Përshëndetje të nderuar të pranishëm, miq dhe dashamirë, anëtarë të Forumit Ndërkombëtar për të Drejtat dhe lirit e Njeriut – Sesioni për Maqedoni! Sot jemi mbledhur këtu për të bërë konsolidimin e kryesisë së Forumit dhe për të diskutuar rreth gjendjes politike në vend.

Siç e dini, në muajin maj të këtij viti u zhvilluan zgjedhjet e parakoshme për organet drejtuese të Forumit tonë, ku kryetar u zgjodh dr. Adil Mustafa, sekretar dr.Orhan Rexhepi. dhe nënkryetar prof.Remzi Shemsedini .

Unë ju falënderoj që me bindje të lirë dhe me votat tuaja ma besuat këtë detyrë me përgjegjësi për drejtimin e kësaj organizate ndërkombëtare joqeveritare dhe jopolitike. Forumi Ndërkombëtar i të Drejtave të Njeriut ka shumë vite që zhvillon aktivitetin e tij në Maqedoni duke e ngritur zërin për shkeljet e të drejtave themelore të njeriut, duke mos bërë dallime etnike, racore, fetare e gjuhësore. Pra,eshte kërkuar drejtësi për çdo qytetar të Maqedonisë dhe kështu do të vazhdojme dhe ne te ardhmen që Forumi nën drejtimin tim aktivitetet do ti zhvilloi duke i bazuar në parimet e drejtësisë dhe të barazisë njerëzore. Ne promovojmë paqen midis qytetareve të Maqedonisë, nuk pretendojmë se jemi prefekt, edhe mund të gabojmë, prandaj kemi nevojë për ndihmën e çdo kujt, kemi nevojë për këshillime dhe përkrahje të çdo individi, pavarësisht se cilës etnie, bindje politike apo besimi fetar i përket. Në Forumin tonë ka demokraci dhe barazi, prandaj anëtarësia jonë vjen nga shtresat e ndryshme të shoqërisë, nga intelektualë e deri tek bujqit e punëtorët e thjeshtë, sepse ne besojmë tek Shoqëria Civile. Shoqëria civile me veprimet, deklaratat dhe kritikat saj jep një kontribut të madh në avancimin e punëve, në korrigjimin e gabimeve, si nga ana e pozitës ashtu edhe të opozitës. Veprimet e shoqërisë civile mund të themi se janë një promotor për rrëzimin e një qeverie të keqe. Organizatat joqeveritare luajnë një rol të rëndësishëm për mbrojtjen e vlerave të demokracisë dhe liritë e të drejtat e njeriut, organizojnë protesta kundër pushtetit, por ndihmojnë në të njëjtë kohë me dashje ose pa dashje partitë opozitare për ardhjen e tyre në pushtet. Forumi ka mbështetur çdo iniciativë shoqërore dhe politike kur është bërë fjalë për humanizëm dhe drejtësi. Në të ardhmen ne do ta zgjerojmë kryesinë në bazë të shtrirjes së Forumit edhe në qytetet dhe vendbanimet tjera të Maqedonisë. .Në fund, Ju falënderoj për praninë tuaj dhe kontributin që keni dhënë dhe jepni për Forumin tonë, i cili është vatër e debatit të lirë dhe pikënisje e çdo kundërshtimi të padrejtësive në shoqërinë tonë.

Te nderuar pjesmarres!

Me lejoni qe tju ngushlloi se sot ne Prishtine do te behet varrimi i Mandeles se Ballkanit Adem Demaçi, i cili ishte i burgosur politik prej 28 vjetesh ne burgjet e ish Jugosllavise.

Pas daljes nga burgu ne vitet 90-te Baca Adem Demaçi ishte Kryetar i Keshillit te Drejtave dhe Lirive te Njeriut te Kosoves,

Prandej kerkoj nga te gjithe te ju qe ta nderojme me 1 minute heshtje.

LAVDI

Tani po i lexoim nje telegram ngushllimi familjes demaci ne emer te forumit nderkombetar te drejtave dhe lirive te njeriut

TELEGRAM NGUSHELLIMI

Drejtuar:

Familjes DEMAÇI dhe gjithe shqiptareve.

Shume e nderuara dhe e respektuara familja Demaçi!

Me lejoni qe, ne emer te Forumit Nderkombetar te Drejtave (IGFM-Maqedoni) dhe ne emrin t’im, juve dhe permes jush te gjithe shqiptareve tiu shpreh ngushellimet me te sinqerta per humbjen e Kolosit te Kombit Shqiptar, te pavdekshmit Baca ADEM DEMAÇI.

Baca Adem u nda nga ne fizikisht, por vepra e Tij sublime do te rroje sa te rroje Kombi Shqiptar, sepse Baca Adem gjithe jeten e Tij ia perkushtoj Kombit Shqiptar.

Lavdi jetes dhe vepres se ndritur te Baces se Kombit Shqiptar!

I lehte i qoft dheu i Kosoves Heroike!

Fjala e Kryetarit të Forumit Nderkombetar e te drejtave dhe lirive te Neriut !

Ne emer te IGFM-Maqedoni,

Kryetari Mr. Dr. Adil Mustafa

Shkup, me 28 Korrik 2018