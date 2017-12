Ilda Bejleri: Të dashurin nuk e kam futbollist. Porta ime është e vogël, duhet të marrësh mirë shënjestër

Gazetarja dhe moderatorja sportive, Ilda Bejleri, ishte e ftuar në televizionin “InTV”, në emisionin “Një kat më lart”, dhe i dha përgjigje disa pyetjeve në lidhje me jetën e saj personale, apo rreth aludimeve për lidhjet e saj me futbollistët.

“Nuk mund të them kurrë që s’mund të jem në një lidhje më një futbollistë. Por nuk e di pse gjithmonë duan të më lidhin me ta. Nuk ka lidhje profesioni, por njeriu që do zgjidhja” – tha gazetarja.

Por çfarë profesioni ka pasur partneri i saj i fundit?

“I fundit? Nuk ka mbërritur i fundit, është aktual. Nuk është futbollist” –pohoi Ilda. Në simbolikën e futbollit, gazetari e pyeti se si është porta e Ildës për të “shënuar” gol. “Porta është shumë e vogël, duhet ta marrësh shënjestrën shumë mirë” – buzëqeshi gazetarja.

Ilda vlerësoi edhe Taulantin, si një prej futbollistëve seksi. “Taulanti ka patur një moment shumë të mirë, të paktën në kombëtarë. Mendoj se aty, në Beograd, ka patur një moment shumë “sex appeal” , momentin e flamurit – pohoi Ilda. “Unë e vlerësoj shumë trurin, e gjitha është në tru” – shtoi gazetarja.

Në lidhje me karrierën e saj në televizion, ajo u shpreh se ndihet si në shtëpi në Digitalb. “Po të mos ketë rënë telefoni i bie të mos kesh bërë asgjë. Ka patur oferta, por unë jam besnike ndaj Digitalb-it, unë jam shumë mirënjohëse. Unë e ndjej vetën aty si në shtëpi, është si të tradhëtosh shtëpinë” – tha Ilda.