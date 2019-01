Vetëm tre lëndë të PSP-së kanë kaluar në labirintet gjyqësore. Në gjykatë do të ketë seanca edhe për së paku 20 akuza këtë vit. Deri më tani 3 të akuzuar iu ikën, dy janë në Greqi dhe pritet për ekstradimin e tyre, ndërsa i gjykuari Nikolla Gruevski u arratis në Budapest, ku edhe fitoi azil politik.

Përderi sa pritet vendimi i ri ligjor që ta shndërron Prokurorinë Speciale Publike në prokurori më të lartë të autorizuar për ndjekje të funksionarëve të pandershëm, ka edhe shumë punë të pazgjidhura që dolën nga skandali i përgjimeve.

Kaluan 3 vite e gjysëm që nga krijimi i kësaj prokurorie për të cilën liderët në Përzhino u pajtuan se do të mund ti hetojnë dyshimet për kriminalitet mes funksionarëve që gjinden në skandalin e përgjimeve.

Deri më tani “Engjujt e Çarlit”, që në fillim i quanin prokuroret e PSP-së, në Gjykatë deri në fund çuan vetëm 3 lëndë, ndërsa të papërfunduara iu kanë mbetur së paku edhe 20 lëndë.

Ish kryetari i Gjykatës së Lartë Dane Iliev për Radion Europa e Lirë thotë se për këtë periudhë të shkurt në të cilën punuan prokuroret nga Prokuroria Speciale Publike e kanë kryer deri diku obligimin që iu është dhënë me Marrëveshjen e Përzhinos.

“Ajo që këto akuza nuk janë gjykuar është procedur para Gjyqit. Është e komplikuar, shumë të akuzuar, shumë dëshmi, kështu që paraqitjet e tyre në Gjykatë i vlersoj si të suksesshme. Ajo që do të jetë me kompetencat e reja që parashikohet në propozim ligjin jam optimist, por duhet të ketë edhe organ special në Gjykatë që do të merrej kryesisht me korrupsionin e lartë”, thotë Iliev