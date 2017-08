Imazhe trushtuese që rrezikojnë jetën e tetovarëve! (FOTO)

Jane keto imazhe trishtuese që po rrezikojnë jetën e qytetareve te rajonit te tetovës, respektivisht imazh nga Lagjja “Bregu i Diellit”, e njohur nga banoret si, “Rruga 146”. Reporteri i Gaztes ‘Lajm’, po ashtu thotë se bbnoret e kesaj ane ankohen edhe per mungesen e ujit të pishëm. “Afer ujit dhe resurseve te ketij lloji, ne banoret e ketij vendbanimi perballemi me mungesen e gjerave me elementare per jete normale, sic eshte mungesa e ujit te pishëm”, ankohen keshtu banoret e kesaj lagjeje./ Lajm