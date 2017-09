Imeri zyrtarizohet nga Aleanca si kandidat për kryetar të komunës së Studeniçanit

Kandidat për kryetar komune nga partia e Ziadin Selës, Aleanca për Shqiptarët do të jetë

afaristi Mexhit Imeri, konfirmon Zhurnal.mk.

Në kuvendin e mbrëmshëm të Aleancës për Shqiptarët, dega Studeniçan edhe zyrtarisht

Mexhit Imerin u emërua për kandidat për komunën e Studeniçanit, ndërsa për bartës liste për

këshilltarë zgjidhet Kujtim Feratin.

Mexhit Imeri është favorit në garën e zgjedhjeve lokale që do të mbahen me 15 tetor të këtij

viti, shkruan Zhurnal.