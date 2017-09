INA: Skenari për të bllokuar Ligjin për avancimin e gjuhës shqipe, ja plani

Ligji i ri për përdorimin më të gjerë të gjuhës shqipe, që është i njohur si ligji për përdorimin e

gjuhëve pasi që do të marrë dritë jeshile në Kuvend, do të bllokohet në Gjykatën Kushtetuese,

meson INA.

Instituti i Gjuhës Maqedonase po përgatitet për të ngritur iniciativë në Gjykatën Kushtetuese

për vlerësimin e Kushtetutshmërisë së këtij ligji, duke kërkuar që ai të hidhet poshtë si

jokushtetues.

Ky Institut javën e kaluar kërkoi nga Qeveria të tërheq ligjin, ndërsa Kuvendi të mos e marrë

në shqyrtim dhe miratim, pasi që përmes tij hapet rruga e ndryshimit të Kushtetutës. “Me këtë

Propozim-ligj, gjuha maqedonase bëhet njëra nga gjuhët zyrtare në R.M, me çka e humb

kuptimin si gjuhë zyrtare me të cilën komunikojnë të gjitha etnitetet në R.M. Gjithashtu në

këtë ligj, ndryshon formulimi dhe ndahet veçmas duke u përmendur gjuha shqipe”, theksoi

Instituti I Gjuhës Maqedonas që është në kuadër të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në

Shkup.

Nga ky Institut të pyetur nga INA nuk përjashtojnë ngritjen e inicativës në Gjykatën

Kushtetuese për vlerësimin e Kushtetutshmërisë së ligjit.

Kundër Ligjit ka dalur hapur edhe VMRO-DPMNE, duke theksuar kundërshtimin e ashpër

kundër miratimit të tij.

“Gjithçka dhe kudo do të ketë dygjuhësi edhe aty ku nuk ka nevojë. Ligji jo vetëm që nuk

është Kushtetues, por tallet me Kushtetutën dhe Marrëveshjen e Ohrit. Për këtë temë duhet

të diskutohet dhe të gjenden zgjidhje, por kjo nuk do të thotë shkurtim të debatit. Platformë

të Tiranës ka dhe dygjuhësi në gjithë territorin ka”, theksoi deputeti i VMRO-DPMNE, Ilija

Dimovski.

Nismë deri tek Kushtetuesja pritet të ngrenë edhe Kongresi Botëror Maqedonas si dhe Partia

Popullore Maqedonase. (INA)