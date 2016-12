Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se mbrëmë ora 3 e 20 minuta pas mesnate në rrugën 11 Tetori në Kumanovë, dy persona të maskuar kanë plaçkitur një piceri. Autorët, prej të cilëve njëri ka qenë I armatosur me revole, janë future në lokal dhe e kanë sulmuar fizikisht punëtorin duke e goditur me grushta dhe shqelma në kokë, me çrast ia kanë plaçkitur 16.000 denarë. Pas ngjarjes, autorët janë arratisur. Në vendin e ngjarjes ka dalë policia, e cila po ndërmerr masa për ndriçim të rastit.