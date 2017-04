Indiana një hap pranë play-off-it (VIDEO)

Në NBA po vazhdojnë betejat për të siguruar pjesëmarrjen në play-off. Në këtë drejtim fitore të rëndësishme ka shënuar Indiana, e cila e mposhti Milwaukeen me rezultat 104:89 dhe aktualisht renditet në pozitën e tetë të Konferencës Lindore, derisa Milwaukee është e gjashta, shkruan zeri.info.

Më të merituarit për fitoren e vendësve ishin Paul George me 23 pikë e 10 kërcime, Jeff Taugue me 15 pikë e Thaddeus me 12 pikë e 11 kërcime. Në anën tjetër, Giannis Antetokounmpo me 25 dhe Mirza Teletoviq me 15 pikë ishin më efikasit te Milwaukee.

Fitore të rëndësishme ka shënuar edhe Portland, që e mposhti Minnesotan me shifrat 105:98. Allen Crabbe me 25 dhe Damian Lillard me 22 pikë ishin më të merituarit për fitore, e cila mund të jetë vendimtare për pjesëmarrje në play-off.

Andrew Wiggins me 36 pikë ishte më efikasi në ndeshje. Rezultatet: Indiana – Milwaukee 104:89, Orlando – Brooklyn 115:107, Phialdelhia – Chicago 90:102, New York – Washington 103:106, Atlanta – Boston 123:116, Portland – Minnesota 105:98./Zëri/