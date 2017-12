Infermierja që do t’ia falë pagën e saj kryeministrit

Kryeinfermierja e klinikës së Pulmologjisë në QKUK, Arta Sejdiu, është revoluar keq me kryeministrin Ramush Haradinaj.

Haradinaj, dyfishimin e rrogës së tij e arsyetoi duke thënë se nëse kryeministri e ka rrogën e vogël, atëherë mund të korruptohet.

E Sejdiu ka reaguar duke thënë se ” po i bjen që ne që i kemi pagat e vogla mundemi me vjedhë.”

Ndiqeni postimin e saj të plotë në Facebook:

A PO I BJEN QË NE QË I KEMI PAGAT E VOGLA “MUNDEMI ME VJEDHË”. UNË DEKLAROJ QË PAGËN TIME DO T’IA JAP KRYEMINISTRIT, MA ZI NUK BËHET. LE T’I MBAJË KUR NUK KA PARE TË IMTA. TEK TANI E KUPTOVA QË PËRGJEGJËSIA POLITIKE QENKA MË E MADHE SE PËRGJEGJËSIA E TË SHPËTUARIT JETË. MENDONI VEQ PER VETI, MERRNI PARE, HIQNE GJYKATËN SPECIALE, JU FITONI LIRINË E NEVE NA KTHENI NË TERR… ASHTU KËSHTU JEMI NË FUND TË PUSIT????!!!