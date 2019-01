Iniciativa Qytetare “Të shpëtojmë Kodrën e Diellit” do të përpilojë kërkesa konkrete të cilat do t’i drejtohen Qeverisë dhe kryeministrit të Maqedonisë. Ata parashikojnë të vendosin ultimatum për plotësimin e këtyre kërkesave pasi konstatojnë që deri sot nuk janë ndërmarrë hapat e nevojshëm për zgjidhjen e kësaj çështje me dialogje dhe takime, njofton Portalb.mk

Iniciativa Qytetare “Të shpëtojmë Kodrën e Diellit” mbrëmë kishte takim me qytetarë dhe anëtarë të OJQ-ve të ndryshme, ku u debatua për problemet aktuale në Kodrën e Diellit dhe hapat që duhet të ndërmerren më tej.

Gjatë këtij takimin u soll vendim që nga Iniciativa Qytetare “Të shpëtojmë Kodrën e Diellit” të përpilohen kërkesa konkrete të cilat do t’i drejtohen Qeverisë dhe Kryeministrit të RM.

Për sot ata parajmëruan konferencë për media ku edhe do i shpalosin kërkesat e tyre.

Në faqen e tyre të facebook-ut ata informuan për vendimet që u sollën sot si dhe paralajmëruan konferencën për media.

“Sot Iniciativa Qytetare “Ta Shpetojme Kodren e Diellit” se bashku me disa organizata tjera dhe qytetare mbajtem takim per te diskutuar rreth problemeve te fundit qe ndodhen ne Kodren e Diellit, dhe gjate diskutimit u vendos qe te caktojme disa pika te cilat do ti adresohen drejtperdrejte Qeverise dhe Kryeministrit te RM.

Shfrytezojme rastin qe te informojme dhe njekohesisht ta ftojme gjithe mediat se neser ne ora 11:00 do te organizojme konference per media ku bashkarisht do ti prezantojme pikat dhe ULTIMATUMIN qe do ti adresohen Qeverise dhe autoriteteve”, thuhet në postimin e tyre në facebook.”