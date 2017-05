Inspektorati konfirmon, drejtori nga Shkupi nuk ka diplomë të pranueshme

Inspektorati shtetërorë për punë, konfirmoi se Aleksandar Atanasov pa diplomë të pranueshme në Maqedoni, është drejtor i NP Ujësjellësi dhe Kanalizimi.

Sindikata e punëtorëve, ka dërguar ankesë deri te inspektorati shtetëror në lidhje me procesin për zgjedhjen e drejtorit të ndërmarrjes publike. Pas kryerjes së inspektimit u konstatua që gjatë kohës së sjelljes së vendimit të zgjedhjes së drejtorit të kësaj ndërmarrje publike, Atanasov nuk ka dorëzuar dëshmi për kryerjen e shkollimit të lartë sipas kërkesave të konkursit si dhe nuk ka dërguar dëshmi nëse ajo diplomë është e pranueshme në Maqedoni në përputhshmëri me procedurën e paraparë me ligj.

Inspektorati shtetërorë ka dhënë tregues deri te kryetari i Qytetit të Shkupit që ta shqyrtoj vendimin e tij në lidhje me zgjedhjen e drejtorit të NP Ujësjellësi dhe Kanalizimi, dhe të sjell vendim në përputhshmëri me autorizimin e tij. Për ndryshe, Atanasov është emëruar për drejtor më 11.02.2015 me vendimin e kryetarit të Shkupit dhe ka dërguar përkthim të diplomës për kryerjen e shkollimit të lartë në New York, State Collage, i cili nuk gjendet në listën e Shangait të 500 universiteteve më të mira në botë.