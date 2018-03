Instituti që nxori Ali Ahmetin “liderin më të fuqishëm shqiptar” ka ueb faqe pornografike

Mospërfshirja e Afrim Gashit në këtë anketë të sajuar, liderit të krahut të Lëvizjes Besa që ka më shumë deputetë në Parlament, tregon qartë se përpiluesit e anketës janë të frikësuar nga rejtingu i tij në rritje, respektivisht nga rejtingu në rritje i Lëvizjes Besa që e udhëheq Gashi.

Albion Kamberi

Qendra për Hulumtim dhe Komunikim Politik (CRCP) për të cilën u shkruajt se ka realizuar anketën sipas të cilës Ali Ahmeti është lideri më i fuqishëm shqiptarë në Maqedoni është institut inekzistent. Kurse ueb faqja e këtij instituti është sajt për pornografi dhe për caktim të takimeve me vajza nga Azia, Ukraina dhe Rusia.

Ata që kanë pasur rastin ta lexojnë këtë anketë të shpifur, me siguri kanë vërejtur se ajo është mirë e përpiluar dhe se është investuar mjaft që të duket si anketë reale, prandaj me shpejtësi u përhap edhe në shumicën e portaleve online.

Dyshimet për manipulime lindin nëse lexoni rejtingun e liderëve të partive shqiptare. Për shembull, në anketën e botuar te Zhurnal, lideri i parë është Ali Ahmeti para Zijadin Selës, kurse në anketën e botuar te TetovaSot dhe te Gazeta Lajm, ku Zijadin Sela është para Ali Ahmetit.

Mashtrimi vërehet edhe nëse dëshironi të hapni ueb faqen e këtij “instituti” fantom www.crpc.eu, adresa e cila qëndron në fund të anketës së publikuar. Në vend të numrave, anketave e sondazheve, në këtë ueb faqe paraqiten vajza nga Azia, Rusia dhe Ukraina, që “mezi presin” të takohen me ju.

Emri i “institutit” që ka realizuar anketën nuk ekziston në google, as në versionin e saj shqip, as maqedonisht e as anglisht.

Institutet fantome dhe anketat e rrejshme janë një strategji e VMRO-DPMNE-së së Nikolla Gruevskit, që tregon se partitë shqiptare q kanë përgatitur këtë anketë me siguri kanë shfrytëzuar edhe ‘përvojat” e ekspertëve të Nikolla Gruevskit.