Intervista/Taulant Seferi flet për “Lajm” për rivalët, shanset e YB në LE….

Reshat Ibrahimi

Taulant Seferi, shpresa e madhe e Young Boysit të Zvicrës, vazhdon të rikuperohet, pas ndërhyrjes kirurgjikale. Mesfushori kumanovar i ka munguar skuadrës së tij në fillim të kampionatit dhe në eliminatorët e Ligës së kampionëve dhe Ligës së Europës. Ai do ti mungoj edhe Shpresave të Shqipërisë në dy ndeshjet e ardhshme kualifikuese.

Në një intervistë për Lajm, ai flet për rivalët e grupit “B” dhe gjasat e YB në LE, fillimin e kampionatit në Zvicër, për rikthimin në skuadër e të tjerë.

Lajm:Si e vlerësoni grupin “B”në LE, a mendoni se është i kalueshëm për YB?

Seferi:Po mirë, ne si skuadër e Young Boys kemi dëshiruar që në grup të kemi kundërshtar që me emra të mëdhenj, por fati ynë ishte i tillë. Mendoj se jemi të kënaqur me grupin, kemi shanse për të kaluar në fazën tjetër.

Lajm:Sërish do të përballeni me Dinamo Kiev. Për çfarë skuadre bëhet fjalë?

Seferi:Normalisht, Dinamo Kiev është një skuadër e njohur në futbollin evropian. Unë mendoj se bëhet fjalë për një skuadër me ambicie shumë të mëdha dhe me lojtarë të mëdhenj në këtë ekip.

Lajm:Në grup është edhe Partizani i Beogradit dhe Skënderbeu i Korcës. Sa i njihni këta kundërshtarë?

Seferi: Në grupin tonë bëjnë pjesë edhe dy skuadra nga Ballkani, që nuk i njohim sa duhet, por kemi respekt shumë të madh si për Skënderbeun e Korcës poashtu edhe për Partizanin e Beogradit. Në klub mua më kanë pyetur mua për cilësitë e Skënderbeut, kurse Miralem Sulejmanin e pyetnin për Partizanin.

Lajm:Kur mund të të presim titullar te YB?

Seferi: Unë jam duke dhënë maksimumin te Young Boys që të kthehem në formim e dikurshme dhe të jem gati për ndeshje. Jam duke punuar shumë, kurse kur mund të jem titullar, vendos trajneri.

Lajm:A mendoni se YB ka bërë një fillim të mbarë në sezonin e ri?

Seferi: Mendoj se kemi bërë një fillim shumë të mirë. E kemi fituar kampionin aktual të Zvicrës, Baselin, ndërsa ndeshje të mira bëmë edhe në kualifikimet e Ligës së kampionëve. Shpresojmë të vazhdojmë me rezultate pozitive.

Lajm:Pse nuk u ftove nga Alban Bushi për ndeshjet e radhës?

Seferi: Unë pata një lëndim të vogël dhe pata një ndërhyrje kirurgjikale. Pas kësaj i telefonova trajnerit të Kombëtares, Alban Bushi dhe i tregova rastin tim. Ai më kuptoj dhe më mbështeti, duke më uruar shërim të shpejtë. Tani i jam kthyer stërvitjeve individuale, kurse pas dy ose tre javësh do ti bashkohem ekipit në stërvitje.