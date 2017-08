Interviste me balerinin Luixhino Hala: Pushimet drejt fundit. Mbusha bateritë për sfidat e radhës! (FOTO)

Balerini i mirenjohur ne te gjitha trevat shqiptare Luixhino Hala, pas nje aktiviteti dhe impenjimi te super-suksesshem e jashtzakonshem ne Top Channel (ne spektaklin “Portokalli” dhe “The Voice”), ka gjetur me ne fund sadopak kohe te lire per te pushuar, per t’u çlodhur, jashte shtetit shqiptar. Kane qene Greqia dhe Mali i Zi, dy destinacionet e preferuar, ku ai ka vendosur bashke me shoqerine dhe familjen, te zbarkoje per te kaluar ca caste relaxi. “Festa vazhdon akoma ketu ne Qipro, se bashku me shoqerine”, ka thene per “ShouShqip” dhe Gazeta “Lajm” balerini Hala.

Shoushqip: Ku po i kaloni pushimet?

Luixhino Hala: Monentalisht ndodhem ne Limassol, Qipro. Ne fakt, jam drejt fundit te pushimeve, pasi kete vere e kam ekzagjeruar persa i perket udhetimeve. Kjo vere nisi me pushime me jugun e Shqiperise bashke me familjen me pas ne Budva, te Malit te zi, ne Mykonos, Greqi e per ta perfunduar ketu ne Qipro.

ShouShqip: Si po i kaloni pushimet?

Luixhino Hala: Dy udhetimet e para ne jug te Shqiperise dhe Malit te zi, ishin kryesisht pushime te qeta pasi qelluan menjehere pas sezonit televiziv, qe kaluam dhe e kisha planifikuar per te kaluar disa dite qetesi. Ne Mykonos, ishin pushime te hatashme, sepse mua me pelqen jeta e nates, e ky ishull shquhet per jeten e nates, kalova shume mire dhe per faktin qe isha me nje grup shoqeror dhe dihet se si kalon kur je ne grup. Festa vazhdon akoma ketu ne Qipro se bashku me shoqerine.

ShouShqip: Planet tuaja, pasi te ktheheni nga pushimet?

Luixhino Hala: Edhe pse eshte ende heret per te filluar punen per sezonin e ri televiziv, ne shtator vazhdoj te jem serish ne Top Channel per spektaklin “Portokalli” e per “The Voice”, sigurisht nen drejtimin e koreografit Esdalin Gorani. Do te mundohemi qe te japim me te miren per publikun tone!

Foto ne Mykonos & Foto ne Qipro

(Interviste ekskluzive per revisten ‘ShouShqip” dhe Gazeta “Lajm”