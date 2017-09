INTERVISTË, XHEVAT PRESPA: POLITIKA NË SHQIPËRI, KOSOVË E MAQEDONI KA EKSKOMUNIKUAR MËRGATËN

Xhevat Prespa është kryetar i Lidhjes së Diasporës Shqiptare të Maqedonisë (LDSHM). Jeton në Çikago të SHBA-së, por i përket Prespës së Maqedonisë. Duke dashur të mbajë të gjallë lidhjen e familjes së tij me vendlindjen edhe për brezat e ardhshëm, ai kohë më parë ndryshoi mbiemrin nga Sherifi në Prespa.

Në këtë intervistë për KDP-në ai flet për linjën e shkëputur të mërgatës me politikën shqiptare në Ballkan, proceset aktuale, mundësinë e investimeve apo edhe të kthimit në vendlindje.

KDP: A funksionon e organizuar mërgata shqiptare ne SHBA apo akoma nuk ka arritur ne këtë shkallë?

XHEVAT PRESPA: Mërgata shqiptare në Amerike është nocion i gjerë, për të cilën nuk ka individ i cili mund te përmbledhë veprimtarinë dhe organizimin e mërgatës, e cila ne SH.B.A. nënkupton shume parti politike dhe shoqata te cilat kane vepruar qe moti dhe tani. Por, veprimi i tyre intensiv ka qene menjehere pas rënies se Murit te Berlinit dhe shpartallimit te Jugosllavisë se Titos, duke u angazhuar maksimalisht ne bërjen e shtetit te Kosovës dhe pavarësisë se saj, ku promotori kryesor ishte Lidhja Demokratike e Kosovës ne krye me Rugoven. Por, ne rrethana te reja pas këtyre përpjekjeve te suksesshme, unë konkretisht mund te flas për organizimin e komuniteti Shqiptar-Amerikan, ne shtetin e Illinois-it me seli ne Çikago. Brenda kësaj organizate funksionojnë edhe partitë politike dhe asociacionet e ndryshme shoqërore si ombrellë e përgjithshme, ku si organizata janë te pavarura dhe kane plan programet dhe statutet e tyre. Ne këtë moment, unë jam ne krye te LDSHM-së (Lidhja e Diasporës Shqiptare të Maqedonisë).

Shkalla e organizimit te Komunitetit bashkë me organizatat tjera varet nga krijimi i rrethanave te krijuara në vendlindje. Siç e ceka edhe më lartë, diaspora e Amerikës fillimisht u bashkua vetëm për kauzën kombëtare. E kjo ishte pavarësimi i Kosovës. Në Amerikë që moti kanë funksionuar organizata të ndryshme si ajo e motrave Qiriazi, Vatra, Balli Kombetar, Lidhja Kosovare, Zogistët, Liga Qytetare e DioGuardit…Me daljen ne skenë te LDK-se , situata ndryshoi për 360 shkallë. Kosova me lëvizje te re te quajtur LDK, i bashkoi te gjitha partitë dhe organizatat me një qellim te përbashkët : pavarësimin e Kosovës.

Gjersa lobi shqiptar për herë të parë në histori e mundi lobin serb ne Amerikë, lirisht mund te konstatojmë se mërgata ka qenë jo vetëm e organizuar por shume e organizuar duke vene kontakte te drejtpërdrejta me Shtëpinë e Bardhë, Kongresin , Senatin dhe Departamentin e Shtetit ne Washington, si dhe me funksionarë te lartë të këtyre institucioneve amerikane. Ky organizim e solli pavarësinë e Kosovës, e cila nuk ra nga qielli. Këtë duhet ta kenë të qarte te gjithë ata qe sot ne Kosove gëzojnë lirinë dhe pavarësinë e saj.

Sot, punët qëndrojnë ndryshe. Pas pavarësimit te Kosovës, aktivitetet kombëtare i ka kapur një apati, jo me fajin e komunitetit dhe organizatave politiko shoqërore, por me fajin e keqmenaxhimit te politikave shqiptare ne Ballkan.

Ne të vërtete, opinioni shqiptar ne Amerikë bashkë me LDSHM-në është duke i përcjelle kriminalizimet ne Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni dhe mosfunksionimin e shteteve shqiptare ne Ballkan. Prandaj edhe e ka humbur interesimin për t’u marrë me politikat ditore të mbrapshta.

Një diaspore e organizuar mire ne Amerike kërkon shtet dhe subjekte po ashtu te organizuara mirë. Ne akoma nuk kemi hasur në subjekt të shëndosha politik në trojet shqiptare. Jemi pra ne proces te pritjes se vetëdijesimit kombëtar të subjekteve politike.

KDP: Ndjeheni te refuzuar nga politika ne Shqipëri, Kosove dhe Maqedoni apo keni një bashkëpunim te kënaqshëm ?

XHEVAT PRESPA: Jo te refuzuar. Ndihemi te ekskomunikuar. Me vdekjen e Presidentit Rugova dhe me pavarësimin e Kosovës, partitë politike dhe institucionet e Kosovës gati krejtësisht i ndërprenë marrëdhëniet me diasporën, konkretisht me komunitetin shqiptar ne Amerike. Shqipërisë i duheshin një çerek shekulli qe te vijë në përfundim se i duhet një ministër për diasporën. Shqipërisë akoma nuk i bie ndër mend se ne Çikago shqiptareve ju duhet një konsullatë ndoshta e përbashkët me Kosovën. Mos flasim për Maqedoninë, ku shtetit aspak nuk i ka interesuar për shqiptaret edhe pse konsulli i angazhuar shqiptar e kryen detyrën në mënyre shumë korrekte.

Bashkëpunim institucional ne mes te shtetit shqiptar dhe mërgatës as ka pasur as ka gjer me tani. Komuniteti ka pritur dhe ka përcjellë individë, parlamentarë dhe funksionarë të lartë partiak dhe më pak shtetëror dhe qeveritarë, të interesuar vetëm për ndonjë shëtitje apo shopping. Kështu kane vepruar përafërsisht te gjithë.

Shqiptaret e Maqedonisë kane ardhur ne Çikago si ne shtëpinë e vet, pasi qe ky teren është i banuar shumë me shqiptarë të Maqedonisë. Prandaj kanë hyrë e kanë dalë kur kanë dashur, por vetëm për qejfe. Bizneset as qe u kanë interesuar.

Kosova në këtë drejtim ecën përpara. Ka formuar një ministri diaspore dhe një drejtori. Mundohen të bëjnë bashkimin e disa bizneseve shqiptare, por, këtu në Çikago pa ndonjë rezultat konkret.

Është për t’u çuditur se si dy shtete shqiptare dhe një çerek shteti shqiptar në Maqedoni e shfrytëzuan mërgatën shqiptare në Amerikë gjer në palcë dhe menjëherë pas përfundimit te luftërave ne Kosove dhe ne Maqedoni, të tjerët e shfrytëzojnë Amerikën shumë me shume se sa ne shqiptarët. Ky është rezultat i keqmenaxhimit te qeverive shqiptare ne Ballkan.

Me një fjalë: asnjë bashkëpunim konkret zyrtar nuk ekziston në mes të diasporës dhe trojeve shqiptare. Kjo qe thash unë kisha dashur mos të jetë e vërtetë.

KDP: Mendoni se me organizimin tuaj rrezikoni partitë politike ne këto vende, apo shiheni vetëm një aleat i tyre?

XHEVAT PRESPA: Një organizim i mirëfilltë i diasporës sigurisht do te rrezikonte pozitën e subjekteve politike shqiptare. Unë personalisht mendoj se angazhimi i personaliteteve shqiptaro-amerikanë me influencë dhe me dituri në politiken e trevave tona do te ishte një rifreskim ne radhët e organizimeve politike, me theks te veçantë në qeverisje më korrekte dhe më funksionale.

Diaspora në Amerikë ka kuadro te specializuara ne lëmi te ndryshme, të cilat udhëheqin kompani me renome të madhe. Te njëjtit duhet angazhuar në avancimin e organizimit të politikave perëndimore ne trojet ballkanike shqiptare.

Mos harrojmë edhe një gjë: më 1924 Noli dhe Konica rrezuan qeverinë mbretërore të Zogut nga Amerika. Ky nuk është kërcenim, por, një gjë e tille mund te ndodhë nëse vazhdohet me keqmenaxhim gjer ne pafundësi të politikave shterpe shqiptare.

Ky komunitet ne te kaluarën, kur unë kam qene kryetar i Komunitetit, ka kërkuar te bashkëpunojë me te gjitha partitë politike shqiptare ne Maqedoni, por është keqkuptuar. Pra, refuzimi i bashkëpunimit në drejtim të përgatitjes se zgjedhjeve, te krijimit te koalicioneve parazgjedhore ka qenë qëllimi ynë para 7-8 viteve dhe me këtë edhe u ndërprenë te gjitha kontaktet dhe lidhjet ne mes te mërgatës dhe komunitetit.

Mërgata ka qenë, është dhe do të jetë në shërbim vetëm të kauzës shqiptare, por jo edhe të politikës ditore shqiptare. Mërgata është kundër sjelljeve të kriminalizuara dhe te korruptuara të disa udhëheqësve partiake dhe qeveritarë, të cilët keqpërdoren mërgatën dhe popullin shqiptar në Kosovë dhe Maqedoni me qëllim te pasurimeve individuale dhe dëmtimit të buxhetit shtetëror, i cili poashtu është shqiptar.

KDP: Si i shihni rrjedhat politike në gjeografinë shqiptare ne Ballkan?

XHEVAT PRESPA: Shqiptaret për here te pare ne histori një pjesë të Bashkimit Evropian e kanë me vete, kurse Amerikën e kane qe nga koha e Willsonit. Pra, në fillim të shekullit 21, me rënien e komunizmit, me demokratizimin e Shqipërisë, me prishjen e Jugosllavisë dhe bërjen e shtetit te Kosovës, janë hapur shtigje të reja te përcaktimit të politikave dhe të rrjedhave te tyre ne gjeografinë shqiptare në Ballkan.

Kishim një shtet shqiptar, me Kosoven i bëmë dy. Integrimet evropiane krijuan politika te reja te cilat shqiptaret duhet t’i shfrytëzojnë, politikisht, ekonomikisht dhe financiarisht. Por, për t’u inkuadruar në këto rrjedha te reja, shteti amë e ka përgjegjësinë më të madhe më në fund të luajë rrolin udhëheqës në realizimin e kërkesave evropiane, sidomos ne parandalimin e korrupsionit dhe reformave në drejtësi, në mënyrë që të mundet të inkuadrohet në strukturat e BE. Është anëtare e NATO-s dhe me këtë do te përfundojë një fazë të rëndësishme të demokratizimit të përgjithshëm nga i cili do te përfitojë Shqipëria dhe populli i saj, Kosova dhe populli i saj si dhe pjesët tjera shqiptare ne Ballkan.

Shekulli 21, megjithatë, mund lirisht te quhet shekulli i shqiptareve. Shpresojmë se edhe me angazhimin me te madh te forcave progresive, dalëngadalë, shqiptaret do te përfundojnë te bashkuar, por, vetëm me një Shqipëri stabile politikisht dhe ekonomikisht, me një Kosove poashtu funksionale dhe te zhvilluar te cilat bashkërisht do ta mbajnë barrën e bashkimit kombëtar. Kjo do te marrë kohë.

Unë personalisht mendoj se shqiptarët në Ballkan kanë rastin e volitshëm të tregojnë se dinë të udhëheqin dhe të qeverisin me shtetet e tyre. Duke vepruar kështu, do t’i tregojnë bashkësisë ndërkombëtare se janë racë e vjetër, e zgjuar dhe afte për te zgjidhur problemet me te cilat ballafaqohen, ne mënyre që të krijojnë perspektiva te reja drejt integrimeve ne BE dhe eventualisht drejt një bashkimi kombëtar.

KDP: Përherë kur ka kriza, luftëra, nevoja…është mërgata shqiptare që organizohet për të ndihmuar. Por, në kohë paqe nuk ka interes për të sjellë investime apo projekte zhvillimore, qe do te hapin vende te reja te punës?

XHEVAT PRESPA: Normalisht se krizat dhe luftërat neve shqiptareve përherë na bashkojnë. Kështu ndodhi edhe me Luftën e Kosovës dhe atë të Maqedonisë. Por, nuk duhet harruar një gjë: Kosova dhe Maqedonia e lodhen se tepërmi mërgatën. Jo me atë çka bënë për ta, por, me sjelljet e politikbërësve në Kosovë dhe në Maqedoni, bile edhe në Shqipëri. U manipulua shumë me paratë e mërgatës, u keqpërdorën aq shume sa qe elita e korruptuar ka dalë në sipërfaqe dhe me këtë është informuar edhe mërgata e cila e ka vështirë te riorganizohet në një të ardhme te nevojshme.

Siç e cekem edhe më parë, mërgata do të veprojë për çështje të mëdha kombëtare ashtu siç ka vepruar në të kaluarën. Por, në raste konkrete të investimeve ne vendlindje është pak e kufizuar, duke llogaritur korrupsionin dhe elitën e korruptuar nga maja e shtetit gjer ne zyrtarin me te ulte.

Kjo gjë dhe këta fenomene pengojnë pa mase angazhimin e potencialit investues te diasporës ne vendlindje, e cila , ne të kundërtën do të ishte në gjendje të hapë fabrika të reja dhe vende të shumta të punës.