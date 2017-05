iPhonit, i shtohet një sensor për cilësinë e ajrit

Ky është ndryshimi më i fundit i bërë në celularët e Apple. Një startup kalifornian kërkon mbledhje fondesh në Kickstarter për të prodhuar një pajisje që analizon përbërësit organik në ajër e tregon rezultatet në ekranin e smartphone.

Sprimo, ky është emri i detektorit, lidhet me iPhone dhe supozohet të njohë cilësinë e ajrit të vendit ku ndodhemi, qoftë dhe në ambient të mbyllur, si shtëpia, apo zyra, apo në ambient të hapur. Gjithashtu pajisja jep informacione për lagështirën, temperaturën, praninë e papastërtive, me një votgë nga zero, që është ajër me cilësi shumë të mirë, në 500, cilësia më e keqe.