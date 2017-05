Irani e kërcënon Arabinë Saudite me luftë: Do t’ju shkatërrojmë tërësisht, do t’i lëmë vetëm Mekën dhe Medinën

Në një intervistë të gjatë para një jave, Princi i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman pati thënë se nuk ka hapësirë për dialog me rivalin e vet Iranin, për shkak të ambicieve të saja shiite për ta kontrolluar botën islamike, transmeton Express.

Duke i ndezur tensionet me Iranin në aspektin sektar, Princi saudit tha se Arabia Saudite nuk do të ulët dhe ta presë luftën, por do të punojë në mënyrë që beteja e tyre të zhvillohet në Iran dhe jo në Arabi Saudite.

Sot, ministri iranian, gjenerali Dehghan, është cituar duke thënë se Irani e këshillon Arabinë Saudite kundër një budallallëku të tillë, sepse në atë rast [në rast lufte], asgjë nuk do të mbetet në Arabinë Saudite përveç Mekës dhe Medinës, dy qyteteve të shenjta.

Dehghan i bëri këto komente për televizionin Al-Manar, i cili është në pronësi të grupit militant shiit të Libanit, Hezbollah.

Komentet e tij janë publikuar në ueb sajtin e televizionit shtetëror të Iranit./Express