Isen Ramadani, kryetari që i duhet Haraçinës: Komuna jonë ka potencialin më të 2madh zhvillimor në rajonin e Shkupit

Edhe pse është i ri në moshë, ai ka përvojë të madhe dhe i njeh mirë problemet e komunës së Haraçinës. Katër vite si këshilltar komunal ka pasur rastin të njoftohet me të gjitha problemet që përballet kjo komunë e lënë pas dore, prandaj edhe ka pranuar sfidën e re: të garojë për kryetar të Haraçinës.

Bëhet fjalë për Hisen Ramadanin, këshilltarin aktual në komunën e Haraçinës, i cili prej të enjten edhe zyrtarisht është kandidat i Aleancës për Shqiptarët për kryetar komune. Ai futet në garë me përkrahje të plotë të degës së Aleancës në Haraçinë, por edhe të liderit të Aleancës, Zijadin Sela, simbolit të sakrificës shqiptare në Maqedoni.

“Komunës tonë i nevojitet përmirësim i infrastrukturës, krijim i kushteve më të mira në shendetësi, arsim dhe në sfera tjera. Paralelisht me përmirësimin e kuishteve në këto sfera, do të punoj edhe për sjelljen e investimeve të huaja. Ne jemi komunë që gjendet afër kryeqytetit, por jemi edhe komunë që gjendet afër Kosovës. Prandaj kemi pozitë të volitshme dhe të gjitha parakushtet të bëhemi komuna më e zhvilluar në rajonin e Shkupit. Kemi popullatë vitale që e don punën, kurse edhe niveli i arsimit vitet e fundit është rritur në nivel të lakmueshëm”, thotë Ramadani.

“Jemi komuna meperspektivë më të madhe”, shton ai.

Hisen Ramadani pranohet mirë edhe nga të rinjtë e komunës, por edhe nga të moshuarit, sepse vjen nga një familje e njohur në fshatin Haraçinë. Mediumet nuk i japin shumë hapësirë për promovim, por ai nuk vuan nga ky kompleks. Vazhdimisht është afër qytetarëve të komunës, duke i vizituar shtëpi më shtëpi, nëpër lokale dhe gjithkund ku e kërkon nevoja.

“Shumica e qytetarëve të Haraçinës tashmë e shohin Aleancën për Shqiptarët si fituese në këtë komunë. Kjo nuk do të jetë fitore partiake por fitore e të gjithë qytetarëve”, tha Ramadani./fol.com

