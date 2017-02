Isen Saliu: Ali Ahmeti ka nevojë për pushim opozitar

Analisti politik Isen Saliu, pas deklaratës së fundit të kreut të BDI-së Ali Ahmeti se partia e tij po shqyrton opsionin që të mbetet edhe parti opozitare thotë se lideri i BDI-së ka nevojë për opozitë pas kolaicionimit disa vjeçar me VMRO-DOMNE-në.

“I nevojitet një pushim i till opozitar, pas koalicionimit 8 vjeçar me VMRO-DPMNE-në, posaçërisht që formalisht do të ishte opozitë, a realisht në pushtet me këtë formul”, thotë Saliu për Gazeta Express.

Sipas tij, çfarë i duhet BDI-së pushteti kur nuk është bashkë me VMRO-DPMNE-në.