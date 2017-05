Iseni: A do të ishte mirë të bashkohen PDSH dhe LR PDSH?

Heshtja dhe pasiviteti aktual i PDSH-së dhe Menduh Thaçit nuk i ndihmon aspak shqiptarët e Maqedonisë përballë lëmshit të krijuar pas zgjedhjeve të 11 Dhjetorit dhe sidomos pas natës së 27 prillit, vlerëson gazetari Xhenur Iseni, transmeton Gazeta Lajm.

“PDSH-ja duhet marrë mësim nga LR e Selës e të jetë më aktive, kreative dhe jo të ‘fshihet’.

A do të duhej Thaçi t’ia lëshojë rrugën Selës e t’ia dorëzojë timonin e partisë ?

Bashkimi i tyre do të thoshte bashkim i elektoratit të ndarë dhe bashkim votash, e me këtë edhe bashkim 3+2 i ulëseve në parlamentin e ri me një PDSH e LR-PDSH të bashkuara votash apo pse jo edhe me një emër të tretë të ri apo me njërin nga emrat e tashëm”, ka shkruar Iseni në facebook.