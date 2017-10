Ish-anëtari i SHIK-ut, Veselit: Ka mbaruar koha kur janë vrarë deputetët e Kuvendit!

Ish-anëtari i Shërbimit Informativ të Kosovës Naim Miftari, ka komentuar deklaratën e kryeparlamentarit Kadri Veseli, se “do t’i ngijë SHIK deputetët e Kuvendit të Kosovës, në këtë mandat”.

Miftari në një prononcim për gazetën “Bota sot”, ka thënë se Veseli ka harruar se “ka mbaruar koha kur janë vrarë deputetët e Kuvendit”, vrasje këto, për të cilat, nuk ka dhënë askush llogari.

Naim Miftari Por, sipas tij, tani është më vështirë të vriten “tradhtarët e vendit”.

“Kjo tregon arrogancën e tij, por Kadria po harron se ka kaluar koha kur janë vrarë deputetët e Kuvendit dhe askush nuk ka dhënë llogari para ligjit deri sot. Tani është shumë më vështirë pasi nuk mundet askush sot me i mashtruar ish-ushtarët e UÇK-së e me vra shqiptarë të mashtruar kinse po vrasin tradhtar të vendit. Sot kanë para, kanë pushtet, mund të vrasin, por kanë vëmendjen dhe sytë e tërë popullit drejt tyre. Ata nuk mund të shiten më patriota e kundërshtarët e tyre si tradhtar, pasi po duket hapur punët se kush ka qenë atdhetar e kush tradhtar… por kush vrau për t’i hapur rrugën vetes për t’u pasuruar brenda natës dhe për të qenë me çdo çmim në pushtet. Koha e Kadrijave e Hashimave ka perënduar”, është shprehur Miftari.

Ai ka vlerësuar se Veseli do të shantazhojë dhe luftojë kundërshtarët e tij, duke theksuar se deklaratat e tij, megjithatë, nuk duhet të merren seriozisht.

“Kadria do të tentojë me disa dosje të sajura dhe me intriga e shantazhe për t’i luftuar kundërshtarët, por deklaratat e Kadriut dhe Hashimit, duhet të merren si barcoltea dhe si luftë special, ku nuk zgjidhen mënyrat vetëm për t’i etiketuar kundërshtarët, edhe nëse paraqesin dosje nga Thesi i Thesareve nga Beogradi UDB”, ka thënë më tej Miftari.

Ish-anëtari i SHIK-ut, në pyetjen se a duhet të hetohet Veseli për deklaratën e tij, ka thënë se në Kosovë, nuk ka organe të mirëfillta neutrale, por të varura nga Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli.

“Sa i përket asaj se a duhet me u marr organet e rendit, fatkeqësisht Kosova nuk ka organe të mirëfillta neutrale dhe organe që punojnë vetëm sipas ligjit, por kemi organe të varura politikisht dhe materialisht plotësisht dhe të zgjedhura nga Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Pra, ne nuk kemi njerëz, që e zbatojnë ligjin, por kemi njerëz të varur nga dajë, teze, dosta dhe dashnore të Klanit Pronto”, ka shtuar Naim Miftari.