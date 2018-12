Publikisht kam lutje deri tek ju te mënjanoni ket foto nga portali juaj dhe ket provokim, sinqerisht ju drejtohem dhe saher qe me del para syve me iriton me shum e me shum, jam i sigurt se jo vetem mua por te gjith neve, ish Ushtarve te luftes së lavdishme te UÇKsë na dhemb shum kjo foto dhe ky postim i juaji ne portal. Ju lutem leni Dëshmorët të qetë të pushojnë. /Musa Ibrahimi

