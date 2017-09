Ish funksionarë të regjimit kanë harxhuar 300 mijë euro për llogari telefonike

Shkup, 29 shtator- “Ministrat e mëparshëm të qeverisjes së VMRO-DPMNE-së, Vlladimir Peshevski, Goran Mickovski, Xheri Naumov, Vele Samak dhe Bil Pavleski shtetit i kanë borxh në vlerë prej 300.000 euro për tejkalimin e limitit të shfrytëzimit të telefonave zyrtar”, kështu ka njoftuar sekretari gjeneral i Qeverisë, Dragi Rashkovski, për portalin SDK, transmeton gazeta Lajm.

“Rekorder për tejkalimin e limitit për shfrytëzimin e telefonave zyrtar ishte ish ministri Xheri Naumov, i cili sipas llogarive të bëra të raporteve e ka thyer llogarinë e lejuar për 259 580 denar”.

“Naumov dy muaj nuk ka marrë apanazh, për shkak se e kisha patjetër që t’ia refuzoj për korrik dhe gusht nga 51.916 denarë për llogarinë telefonike të tejkaluar. Për shkak se gjithashtu mbesin për refuzim edhe 155.748 denarë që vlen sa tre apanazhe të ardhshme (shtator, tetor dhe nëntor), Numov u dorëzua nga apanazhi”, thotë Rashkoski.

“Njëjtë ashtu edhe Bill Pavllevski nuk ka marrë dy muaj apanazh, mirëpo borxhi i tij ishte pastruar. Për shtator do ta marrë shumën e plotë”.

“Përveç ministrave pa resor, sekretari gjeneral i Qeverisë ia ka shkurtuar apanazhin edhe zëvendëskryeministrit të mëparshëm Vlladimir Peshevskit për muajin qershor, korrik dhe gusht gjithsej 20.148 denar, aq sa e ka tejkaluar limitin e mobilit zyrtar në muajin maj dhe prill, para se ta lëshoj funksionin e tij”.

Për apanazhin e muajit qershor, Rashkovski ia ka shkurtuar 8.926 denar edhe sekretarit gjeneral të Qeverisë, Kiril Bozhinovskit, i cili e ka tejkaluar kufirin e llogarisë me shfrytëzimin e telefonit zyrtar.

Rashkovski ndaj këtyre pesë personave ka ngre kallëzim deri te MPB- ja dhe kërkon që këto shuma të hollash t’i kthejnë prapa në buxhet.

Aleksandar Nikovski djali i diplomatit të mëparshëm Risto Nikovskit, kërkon që prej Qeverisë t’i paguhet honorar si këshilltar i ish kryeministrit Nikolla Gruevskit, për muajin maj, qershor dhe korrik të vitit 2017 në vlerë prej 9.000 euro dhe t’i rimbush shpenzimet për udhëtim zyrtar në maj të këtij viti me vlerë prej 450 euro, mirëpo Rashkovski thotë që parat nuk do t’i paguhen.

“Nuk do ti paguhen ata të holla prej 3000 euro për qershor njëjtë gjithashtu edhe për korrik. Le të padisë gjykata dhe të tregoj se a paguhet për mos shkuarjen në punë. Për dy vjet ka harxhuar 60.000 euro vetëm për udhëtim. Nga 20-30.000 euro Qeveria ia ka paguar bile edhe llogarit që ka bërë në restorante”, ka përfunduar Rashkovski.